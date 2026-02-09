UZMAN Doktor Adem Delice, "Yanlış bilgiler, epilepsi ile yaşayan bireylerin günlük yaşamda zorlanmasına neden olabilir. Doğru bilgi ve farkındalık, sosyal yaşamda daha güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturur" dedi.

Dünya Epilepsi Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Özel Adatıp Hastanesi Nöroloji Uzmanı, Uzm. Dr. Adem Delice, epilepsiye yönelik doğru bilginin yaygınlaşmasının ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti. Epilepsinin her bireyde farklı şekilde görülebilen nörolojik bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Adem Delice, "Epilepsi, beyindeki elektriksel aktivitenin geçici olarak etkilenmesiyle ortaya çıkan ve tekrarlayıcı nöbetlerle seyredebilen bir hastalıktır. Hastalığın seyri kişiden kişiye değişebilir" dedi.

Epilepsinin yalnızca bayılma veya kasılma şeklinde nöbetlerle sınırlı olmadığını vurgulayan Delice, "Bazı nöbetler kısa süreli dalma, farkındalık kaybı ya da istemsiz hareketler şeklinde görülebilir. Bu nedenle epilepsi her zaman çevre tarafından kolayca fark edilmeyebilir" ifadelerini kullandı.

Toplumda epilepsiye yönelik yanlış bilgiler ve önyargılar bulunabildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Delice, "Yanlış bilgiler, epilepsi ile yaşayan bireylerin günlük yaşamda zorlanmasına neden olabilir. Doğru bilgi ve farkındalık, sosyal yaşamda daha güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturur" diye konuştu.

Dünya Epilepsi Günü'nün farkındalık açısından önemli bir gün olduğunu belirten Delice, bu özel günün epilepsiye yönelik önyargıların azalmasına ve toplumda bilinç düzeyinin artmasına katkı sağladığını ifade etti.