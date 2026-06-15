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Endonezya'da kaza geçiren Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Endonezya'da kaza geçiren Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Endonezya'da kaza geçiren 25 yaşındaki Türk vatandaşının hava ambulansı ile Türkiye'ye getirilerek Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Endonezya'da kaza geçiren 25 yaşındaki Türk vatandaşının hava ambulansı ile Türkiye'ye getirilerek Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsan, önce insan' şiarımızla dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşımızın yanındayız. Endonezya'da kaza geçiren 25 yaşındaki vatandaşımızı hava ambulansımızla ülkemize getirerek Adana Şehir Hastanemizde tedavisine başladık. Süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vatandaşımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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