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Emekli İngilizce Öğretmeni Görme Kaybından Kurtuldu

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İzmir'de beyin tümörü nedeniyle görme kaybı yaşayan emekli İngilizce öğretmeni Necla Kara, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyonu liseden eski öğrencisi olan Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Dr. Efecan Erişken gerçekleştirdi.

İZMİR'de, beyin tümörü nedeniyle görme kaybı yaşayan emekli İngilizce öğretmeni Necla Kara (65), tedavi için gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde liseden eski öğrencisi olan Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Dr. Efecan Erişken'in gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

İzmir'de emekli İngilizce öğretmeni Necla Kara, 1 ay önce görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde görme kaybının nörolojik olduğu tespit edildi. Hekimler, Kara'nın operasyona alınması kararı aldı. Operasyonu ise emekli öğretmen Necla Kara'nın, liseden eski öğrencisi olan, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Dr. Efecan Erişken gerçekleştirdi. Başarılı geçen operasyonun ardından Necla Kara, sağlığına kavuştu. 14 yıl sonra öğretmeniyle kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Dr. Erişken, operasyonla ilgili bilgi verip, "Hastamız, İzmir Atatürk Lisesi'nde İngilizce öğretmenimdi. Sosyal medya üzerinden bana ulaştı. Kendisinde görme bozukluğu olduğunu söyledi. Yaklaşık yüzde 81 görme kaybı tespit ettik. Ameliyatını planladık. Beyin tümörü olduğunu ve her iki görme sinirine de baskı uyguladığını gördük. Gerekli tetkiklerin ardından ameliyatını yaptık. Her iki görme sinirinde ve her iki şah damarının arasından bir iyi huylu tümörün tamamını çıkardık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Atatürk Lisesi her mezun öğrencinin hayatı boyunca ait hissettiği bir kurum. Burada bizi yetiştiren öğretmenlerin böyle bir sağlık sorununda yardımına koştuğumuz için çok mutluyum. Görmeyen gözün tekrar görmesi bizi ayrıca çok mutlu etti" dedi.

'ÇOCUĞUMA GÜVENDİM'

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Necla Kara ise "Sol gözüm bulanık görüyordu. Birkaç göz doktoruna gittim. Gözümde normalde bir şey olmadığı ortaya çıktı. 'Nörolojik' denildi. Beyin MR'ında, kitle ortaya çıktı. Sonra Efecan'a başvurdum. Efecan kabul etti. Tümörün alınması gerektiğini söyledi. Ben de çocuğuma güvendiğim için ameliyatı kendisinin yapmasını istediğimi söyledim. O da kabul etti ve operasyonu gerçekleştirdi. Bu durumdan herkese gururla bahsettim. Çevremdekiler de eski bir öğrencim tarafından ameliyat edilmenin güzel bir şey olduğunu dile getirdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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