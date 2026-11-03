Elazığ Kovancılar'da organ bağışı eğitimi İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlendi

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde organ naklinin önemine dikkat çekmek için organ bağışı farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, organ bağışı ve organ naklinin önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Kovancılar İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitimlerde, organ bağışının önemi ve organ naklinin hayat kurtarmadaki rolüne ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Yetkililer, organ bağışı konusunda toplumsal bilincin artırılması ve daha fazla kişiye ulaşılması amacıyla farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı