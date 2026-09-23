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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğünde KETEM toplantısında kanser taramaları ele alındı

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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğünde KETEM toplantısında kanser taramaları ele alındı
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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen KETEM toplantısında kanser tarama hizmetleri ve saha çalışmaları değerlendirildi. Kanserin erken teşhisinin önemine dikkat çekilen toplantıda taramaların daha geniş kitlelere ulaştırılması için görüş alışverişinde bulunuldu.

Elazığ'da düzenlenen toplantıda Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) çalışmaları değerlendirildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğünde, KETEM Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, KETEM tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, il genelindeki kanser tarama hizmetleri, hedef nüfusa ulaşma oranları, saha çalışmaları ve farkındalık faaliyetleri ele alındı.

Kanserin erken teşhisinin önemine dikkat çekilen toplantıda, yürütülen çalışmaların daha etkin hale getirilmesi ve tarama hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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