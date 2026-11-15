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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde diyabet farkındalık etkinliği düzenlendi

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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde diyabet farkındalık etkinliği düzenlendi
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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde diyabet farkındalığı için bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Diyabet Hemşireliği biriminin standında vatandaşların kan şekeri ölçüldü; erken tanı ve düzenli takip konusunda bilgi verildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde diyabet konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Diyabet Hemşireliği birimi tarafından diyabet farkındalığı eğitimi gerçekleştirildi. Hastane yetkilileri tarafından bilgilendirme standında vatandaşların kan şekeri ölçüldü. Etkinlik kapsamında vatandaşlara diyabet hastalığı, erken tanının önemi, hastalığın takibi ve kontrol sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Kurum idarecilerinin de ziyaret ederek destek verdiği etkinlikte, diyabet konusunda bilinçli hareket etmenin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi vurgulandı.

Diyabetle mücadelede erken tanı, düzenli takip ve doğru bilgilendirmenin büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, toplumda farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların önemine işaret edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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