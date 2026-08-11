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Elazığ'da Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Elazığ'da Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlığında Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda hastanedeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirilirken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Hizmet kalitesinin artırılması ve planlanan çalışmalar görüşülerek, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin sunulması için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Koordinasyon Kurulu Toplantısında sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu'nun başkanlığında, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanları ve idarecileri ile hastane yönetimi ve yüklenici firma yetkililerinin katıldığı toplantıda, hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca sağlık hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan sorunlar ele alınarak çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Hastanenin hizmet kalitesinin daha da artırılması, mevcut çalışmaların etkin şekilde yürütülmesi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

Gerçekleştirilen değerlendirmeler doğrultusunda, sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli ve kesintisiz şekilde sunulmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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