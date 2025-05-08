Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin uykularını kaçıran soruşturmada Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve suç ortakları tutuklandı

Bahar Aksu'nun katili ve suç ortakları için karar verildi

Elazığ'da Sağlık Çalışanlarına İleri Yaşam Desteği Eğitimi

Elazığ'da Sağlık Çalışanlarına İleri Yaşam Desteği Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırat Üniversitesi Hastanesi, sağlık çalışanlarının acil durumlara müdahale becerilerini artırmak amacıyla 'İleri yaşam desteği eğitimi' düzenledi. Eğitimde Dr. Ahmet Aksu, zamanında müdahalenin önemine dikkat çekti.

Elazığ'da sağlık çalışanlarına yönelik ileri yaşam desteği eğitimi

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına yönelik "İleri yaşam desteği eğitimi" gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi, sağlık çalışanlarının acil durumlara müdahale becerilerini artırmak amacıyla "İleri yaşam desteği eğitimi" düzenledi. Hastanenin 6. kat konferans salonunda gerçekleşen eğitime çok sayıda sağlık personeli katıldı. Eğitimde konuşan Fırat Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aksu, sağlık alanında zamanında ve doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Kalp ve solunum durmalarında erken ve etkili müdahalenin, hastaların yaşama şansını büyük ölçüde artırdığını belirten Dr. Aksu, bu tür durumların sadece hastane içinde değil, hastane dışında da yaşanabileceğine dikkat çekti. Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aksu, acil müdahalede zamanın önemli olduğunu belirterek, kalp veya solunum durması halinde ilk 4 dakika içinde temel yaşam desteğine, ilk 8 dakika içinde ise ileri yaşam desteğine başlanması gerektiğini, 10. dakikadan sonra oluşan beyin hasarının ise çoğunlukla kalıcı hale geldiğini söyledi.

Aksu ayrıca kesintisiz ve kaliteli göğüs masajının yanı sıra erken şok uygulamasının ileri yaşam desteği sürecinde kritik role sahip olduğunu, kalp masajı sırasında temel havayolu yönetiminden ileri düzey havayolu desteğine kadar olan sürecin doğru uygulanması gerektiğini, adrenalin uygulamasının zamanlamasının önemli olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede başlanmasının önem arz ettiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
Samsun'da hasadı başlayan salep 3 bin liradan satılıyor

Çiftçiyi zengin eden hasat
Süper Lig devinin yeni transferi domuz gribi oldu

Süper Lig devinin yeni transferi domuz gribi oldu
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerine çıkanı vurup tek tek indirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.