Elazığ'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'Dünya Okul Sütü Günü' dolayısıyla süt dağıtıldı. Etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi Dr. Fatmanur Gül ve teknik personel katıldı.

Elazığ'da miniklere okul sütü dağıtıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'Dünya Okul Sütü Günü' dolayısıyla süt dağıtıldı.

Her yıl eylül ayının son haftasında sütün önemini vurgulamak ve çocukları süt tüketimine özendirmek amacıyla 'Dünya Okul Sütü Günü' etkinlikleri düzenleniyor. Bu çerçevede Elazığ'da da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Çaydaçıra Anaokulu ve Ortaokulunda öğrencilerine süt dağıtıldı. Etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi Dr. Fatmanur Gül ve teknik personel katıldı.

Çocukların gelişiminde süt tüketiminin önemine değinen İl Müdürü Kılıç, "Süt ve süt ürünlerini tüketmek büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağı çocukları başta olmak üzere her yaş grubu için büyük önem taşımaktadır. Bütün gıdalarda olduğu gibi, gıda güvenliği süt tüketimi içinde geçerlidir. İl Müdürlüğü olarak, süt ürünlerini sağlıklı bir şekilde sofralarımıza sunmak için çalışmalarımıza özveriyle devam ediyoruz" dedi.