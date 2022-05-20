Elazığ'da hemşireler haftası kutlandı - Haberler

Elazığ'da hemşireler haftası kutlandı

ELAZIĞ - Hemşireler Haftası çerçevesinde Medical Park Elazığ Hastanesi'nde hemşireler için program düzenlendi. Etkinlikte pasta kesilip, hemşirelere hediyeler verildi.

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından etkinlik düzenlendi. Orhan Özdiller Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar, Başhemşire Bade Cihangiroğlu'na tüm hemşireler adına çiçek takdim etti. Ardından özel hazırlanan pastanın kesimi yapıldı. Son olarak ise hemşirelere hediyeler takdim edildi.

Hastalara şifa verme çabalarında hemşirelerin büyük payı oluğunu ifade eden Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar, "Hemşire arkadaşlarımızın hastalarımıza şifa verme çabaları oldukça büyük. Biz bunu zaman zaman dile getiremiyoruz ama aslına bakarsanız yüreğimizden geçen şey budur. Bu ekibin bir parçası olarak gösterdiğiniz özen ve gayret için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliniyor ki bir deprem geçirdik. Deprem zamanı biz buraya hekim arkadaşlarımızı davet etmedik, herkes koşa koşa geldi. İnsanlara yardım etmek bizim yüreğimizde var" dedi.

Hemşireliğin vicdan işi olduğunu aktaran Genel Müdür Op. Dr. Kurtar, "Hemşire ve sağlık çalışanlarımızın yüreğinde yardım etme duygusu var. Deprem geçti, biz kameralara baktık. Yeni doğan ve yoğun bakımda arkadaşlarımız kuvözlere sarılmıştı. Küçücük kızlar, kızım yaşındalar ama kendi hayatlarını kurtarmadan önce oradaki bebekleri kurtarmayı düşünmüşlerdi. Kattaki arkadaşlarımızın kimileri serum taşıyor, kimileri hastaya koşuyordu. Yoğun bakımdaki arkadaşlarımız oradaki cihazlar hastaların başına düşmesin diye cihazlara sarılmıştı. Bizim ruhumuzda insanlara yardım etme duygusu var. Bu vesile ile tüm hemşirelerin hemşirelik haftasını tebrik ediyorum" diye konuştu.