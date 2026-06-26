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Fethi Sekin Şehir Hastanesi personeline temizlik ve enfeksiyon kontrolü eğitimi

Fethi Sekin Şehir Hastanesi personeline temizlik ve enfeksiyon kontrolü eğitimi
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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve hasta güvenliğini sağlamak amacıyla personeline 'Hastane Temizliği ve Enfeksiyon Kontrolü' eğitimi verildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi personeline yönelik "Hastane Temizliği ve Enfeksiyon Kontrolü" konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, hasta ve çalışan güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hastane personeline yönelik "Hastane Temizliği ve Enfeksiyon Kontrolü" konulu eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim, hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Arzu Şenol tarafından verildi. Programa hastanenin farklı birimlerinde görev yapan çok sayıda sağlık çalışanı ve destek personeli katılım sağladı.

Eğitimde; hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde çevre temizliğinin önemi, doğru temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları, kişisel koruyucu ekipmanların uygun kullanımı, el hijyeninin sağlık hizmetlerindeki kritik rolü ve atık yönetimi gibi birçok önemli konu ayrıntılı şekilde ele alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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