Elazığ'da Dünya Prematüre Günü Kutlandı

Elazığ'da 'Prematüre' günü kutlandı

ELAZIĞ - Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kutlandı.

Elazığ'da 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde etkinlik gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yeni Doğan Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Taşkın açıklamalarda bulunarak daha sağlıklı bir gelecek için farkındalığı arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Prematüre doğan bebeklerin ve onların ailelerinin sesini duyurmak, erken doğum etkilerini anlamak ve bu alandaki farkındalığını anlamak amacıyla 17 Kasım'ın Dünya Prematüre Günü olarak kutlandığını belirten Prof. Dr. Taşkın, "Her yıl milyonlarca bebek beklenenden çok daha erken dünyaya gelir ve bu bebeklerin bir çoğu hayatta kalmak için büyük bir mücadelenin içerisine girer. Prematüre bebeklerin doğumdan sonra yaşamlarını sürdürebilmeleri için genellikle yoğun bakım ünitelerinde özel bakım ve tedavi ihtiyaçları vardır. Ancak zamanla tıptaki ilerlemeler ve yeni doğan bakımının gelişmesi bu minik kahramanların hayatta kalma şansını arttırmıştır. Bu özel günde Prematüre doğumlarının önlenmesi, prematüre bebeklerin bakımlarının iyileştirilmesi ve ailelerin desteklenmesi adına yapılacak her türlü çalışmanın önemine dikkat çekiyoruz. Prematüre doğan bebekler sadece birer sağlık vakası değil aynı zamanda hayata tutunan güçlü bireylerdir. Onların sağlıklı bir geleceğe adım atabilmesi için hep birlikte el birliği ile çalışmalıyız. Bugün Prematüre bebeklerin hayatına dokunan sağlık çalışanlarını ve ailelerini minnetle anıyor daha sağlıklı bir gelecek için farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz" dedi.