Haberler

Ekşi Maya Ekmeği, Düşük Glisemik İndeks ve Yüksek Besin Değeri Sunuyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ekşi Maya Ekmeği, Düşük Glisemik İndeks ve Yüksek Besin Değeri Sunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GIDA dergisinde yayınlanan bilimsel bir derlemeye göre, ekşi maya ekmeği ticari mayalı ekmeklere kıyasla sağlık ve teknoloji açısından önemli avantajlar sunuyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Ebubekir Yılmaz ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Zerrin Yüksel'in çalışması, ekşi mayanın raf ömrünü uzattığını, glisemik indeksi düşürdüğünü ve mineral emilimini artırdığını gösteriyor. Makale, ekşi mayanın gluten yapısını parçalayarak sindirimi kolaylaştırdığını vurguluyor.

  • Ekşi mayalı ekmek, düşük glisemik indekse sahiptir ve kan şekerini daha yavaş yükseltir.
  • Ekşi maya fermantasyonu, gluten proteinlerini parçalayarak sindirilebilirliği artırır.
  • Ekşi maya fermantasyonu, fitik asidi parçalayarak demir, çinko ve magnezyum gibi minerallerin emilimini artırır.

Geleneksel ekmeklere artan ilgi, ekşi mayalı ekmek üretimini yeniden popüler hale getirdi. GIDA dergisinde yayınlanan "Ekşi Maya ve Ekşi Mayalı Ekmeğin Bazı Teknolojik Özellikleri ile Sağlık Üzerine Etkileri" başlıklı bilimsel derleme, bu kadim yöntemin modern avantajlarını ortaya koydu. Ebubekir Yılmaz ve Zerrin Yüksel tarafından hazırlanan makaleye göre, ekşi maya sadece bir lezzet unsuru değil, aynı zamanda fonksiyonel bir sağlık bileşeni.

Raf ömrünü uzatıp aromayı güçlendiriyor

Araştırmaya göre, laktik asit bakterileri (LAB) ve mayalar tarafından fermente edilen un ve su karışımı olan ekşi maya, ekmeğin teknolojik özelliklerini belirgin şekilde iyileştiriyor. Ticari mayalı ekmeklere kıyasla daha yoğun bir tat, karakteristik aroma ve daha iyi bir doku sağlayan ekşi maya, aynı zamanda bayatlamayı ve mikrobiyolojik bozulmayı geciktirerek ekmeğin raf ömrünü kimyasal koruyuculara gerek kalmadan doğal yollarla uzatıyor.

Ekşi Maya Ekmeği, Düşük Glisemik İndeks ve Yüksek Besin Değeri Sunuyor

Düşük Glisemik İndeks ve daha iyi sindirim

GIDA dergisindeki derlemenin vurguladığı en önemli sağlık etkilerinden biri, ekşi mayalı ekmeğin düşük glisemik indekse (GI) sahip olmasıdır. Bu özellik, ekmeğin kan şekerini daha yavaş yükseltmesini sağlayarak özellikle tip 2 diyabet hastaları için fayda sunabilir.

Makale ayrıca, ekşi maya fermantasyonunun sindirim sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine de dikkat çekiyor. Fermasyon süreci, gluten proteinlerini hidrolize ederek (parçalayarak) sindirilebilirliği artırıyor. Bu durumun, buğdaya hassasiyeti olan veya irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi fonksiyonel gastrointestinal bozuklukları olan bireyler için ekşi mayalı ekmeği sağlıklı bir alternatif haline getirebileceği belirtiliyor.

Vitamin ve mineral emilimini artırıyor

Çalışmaya göre ekşi mayanın bir diğer önemli faydası, besin değeri üzerindeki etkisidir. Fermantasyon, tahıllarda doğal olarak bulunan ve minerallerin emilimini engelleyen fitik asidi (fitat) etkili bir şekilde parçalıyor. Bu sayede vücudun demir, çinko, magnezyum gibi önemli minerallerden faydalanma oranı (biyoyararlanım) artıyor. Ayrıca, fermasyon sırasında folat gibi B grubu vitaminlerin ve antioksidan aktif maddelerin arttığı da tespit edilmiştir.

Ayşe Şar
Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Doğru rehberlik olmadan hisse senetlerine körü körüne yatırım yapmayın. Kendi başıma işlem yapmaya çalışırken çok para kaybettim, ancak Analist Nelson devreye girdiğinden beri büyük kârlar elde ediyorum. Platformu ve stratejisiyle 379.000 doların üzerinde kazandım. Kendisine Telegram'da Nildatrading adresinden ulaşabilirsiniz, her zaman rehberlik etmeye hazır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Bahçelievler'de otoparkta yaşanan ilginç kaza kamerada

9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.