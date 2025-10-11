Edirne'de Tromboz ve Hemostaz Sempozyumu Başladı

Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği tarafından Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Edirne Tromboz ve Hemostaz Sempozyumu" başladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde gerçekleştirilen programın açılışında önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Tarihi bir mekanda sempozyumun yapıldığını belirten Hatipler, "Umarım burada daha pek çok bilimsel etkinlik olur ve Bu mekanın ruhu yeniden canlanmış olur. Bu toplantının yapılmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Zülfikar ise sempozyuma alanında başarılı pek çok araştırmacının katıldığını ifade etti.

Edirne'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Zülfikar, başarılı bir sempozyum geçmesi temennisinde bulundu.

Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kaan Kavaklı ve Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir de açılış programında konuşma yaptı.

Tromboz ve hemostaz alanındaki çalışmaların ele alındığı sempozyum yarın sona erecek.