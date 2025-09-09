Haberler

Edirne'de Öğrenciler Sağlıklı Yaşam Bilgilerini Paylaşıyor

Edirne'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı' kapsamında eğitim alan ilkokul öğrencileri, sağlık bilgilerini arkadaşlarına anlatarak 'sağlık elçisi' oldular. Vali Sezer, çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını küçük yaşta edinmelerinin önemine değindi.

Edirne'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında eğitim alan ilkokul öğrencileri, öğrendikleri bilgileri arkadaşlarına anlattı.

Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında yapılan Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü kapsamında kentte "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" gerçekleştirildi.

Program doğrultusunda teorik ve uygulamalı eğitimden geçirilen 20 öğrenci, İl Sağlık Müdürlüğünce "sağlık elçisi" seçildi.

"Sağlık elçisi" öğrenciler, Vali Yunus Sezer'in katılımıyla 75. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen programda stantları ziyaret eden okul arkadaşlarına, kalp masajı ve Heimlich manevrası yapmayı öğretti, UMKE ve 112 Acil Sağlık ambulansıyla vakaya müdahaleyi anlattı.

Öğrenciler, ağız ve diş sağlığı için yapılması gerekenleri de maketlerle uygulamalı gösterdi.

"Sağlık elçileri" örnek oluyor

Stantları ziyaret eden Vali Sezer, "sağlık elçisi" öğrencilerden öğrendikleri konularda bilgi aldı.

Sezer, daha sonra gazetecilere, çocukların sağlıklı yaşamla ilgili alışkanlıkları küçük yaşlarda edindiğini söyledi.

"Sağlık elçilerinin" okuldaki arkadaşlarına örnek olduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Sağlık elçileri, sağlığın her alanında eğitim alıyor hem de kendi yaşıtlarına, arkadaşlarına öncülük yapıyor. Burada ilk yardım, acil yardım konularında çocuklarımız bilgilendiriliyor, bilinçlendiriliyor. Örnek uygulamalarla da çocuklarımıza gösteriler yapılıyor. Ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, ilk yardım konuları hepimizin çocuk yaşta öğrenmesi gereken temel bilgiler. Bilgilerimiz bizim ileride de sağlıklı yaşamamız ve bunu hayat tarzı haline getirmemiz için çok önemli."

Vali Sezer, eğitim öğretim dönemi tamamlanana kadar ilkokullarda tüm öğrencilere sağlık eğitiminin verileceğini bildirdi.

Programa, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Sağlık
