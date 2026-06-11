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Edirne'de sınav kaygısı ve ebeveyn yaklaşımı eğitimi verildi

Edirne'de sınav kaygısı ve ebeveyn yaklaşımı eğitimi verildi
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Edirne'de Sağlık Bakanlığının 'Sağlıklı Hayat Saatleri' programı kapsamında çocuk ve ergenlerde sınav kaygısı ile ebeveyn yaklaşımı konulu eğitim verildi.

Edirne'de Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Sağlıklı Hayat Saatleri" programı kapsamında "Çocuklarda ve Ergenlerde Sınav Kaygısı ve Ebeveyn Yaklaşımı" eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, psikolog Çiğdem Kazanç Gere tarafından müdürlükte verilen eğitimde, sınav kaygısının çocuklar ve ergenler üzerindeki etkileri, kaygıyla baş etme yöntemleri ve ebeveynlerin bu süreçte çocuklarına nasıl destek olabilecekleri anlatıldı.

Gere, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Açıklamada, program kapsamında farklı başlıklarda eğitimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Eğitime, Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ile müdürlük personeli katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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