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Eczacıdan Takviye Uyarısı: Kontrol Zorunlu

Eczacıdan Takviye Uyarısı: Kontrol Zorunlu
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Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, vitamin, mineral ve bitkisel takviyelerin hekim tavsiyesi ve eczacı kontrolüyle satılması gerektiğini belirtti. Karacan, sahte ilaçların yaygınlaşmasına dikkat çekerek, bu ürünlerin zararlarının kontrolsüz kullanımda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Karacan: "Takviyeler mutlaka eczacı kontrolünde verilmeli"

SAMSUN - Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, vitamin, mineral ve bitkisel takviyelerin hekim tavsiyesi ve eczacı kontrolüyle satılmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

14 Mayıs bilimsel eczacılığın 186. yılı ve Samsun Eczacı Odası'nın 69. kuruluş yıldönümü kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Eczacı Odası, Samsun Tabip Odası, Samsun Diş Hekimleri Odası ve Samsun Veteriner Hekimler Odası temsilcileri katıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan açıklamalarda bulundu.

"Sahte ilaçlarda suç sayısı yüzde 38 arttı"

Karacan, sahte ilaçların küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini vurgulayarak, "Uluslararası raporlara göre sahte ilaçla ilgili suçlar 2021'e göre yüzde 38 oranında arttı. Bu sorunla mücadelede güçlü yasal düzenlemelere ve ilaç takip sistemi gibi etkin teknolojik çözümlere ihtiyaç var. Eczanelerden alınan ilaçlar her zaman kayıtlı, orijinal ve güvenilirdir. Vatandaşlarımızın ilaca en doğru şekilde ulaşabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Takviyeler mutlaka eczacı kontrolünde verilmeli"

Vitamin, mineral ve bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Karacan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ürünlerin internet ve zincir marketlerde kontrolsüz biçimde satılması çok tehlikeli. Bilimsel araştırmalar bu ürünlerin büyük kısmının etiketinde yazan içeriği taşımadığını, bazılarında ise yasaklı maddeler bulunduğunu gösteriyor. Özellikle hamileler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için ciddi risk oluşturuyor. Bu ürünler yalnızca hekim tavsiyesiyle ve eczacı danışmanlığında kullanılmalı. Sağlığa ilişkin tüm ürünler Sağlık Bakanlığı kontrolünde, yalnızca eczanelerden halka sunulmalıdır."

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Sağlık
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