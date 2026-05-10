Düzenli Egzersiz Depresyon Belirtilerini Azaltabilir

İngiltere'deki araştırma, düzenli egzersizin depresyon belirtilerini azaltmada terapi ile benzer etkiler gösterdiğini ortaya koydu. 5 bin hastayı kapsayan çalışma, orta yoğunluktaki egzersizin etkili olduğunu vurguladı.

İngiltere'deki Lancashire Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışma, düzenli egzersizin depresif belirtiler üzerinde terapiye yakın bir etki gösterebildiğini ortaya koydu. Araştırmada, yaklaşık 5 bin hastayı kapsayan 73 randomize kontrollü araştırma mercek altına alındı. Uzmanlar, özellikle orta yoğunlukta yapılan egzersizlerin depresyon belirtilerini hafifletmede daha etkili göründüğünü bildirdi. Egzersizin süresi ve şiddetinin kişilerin fiziksel kapasitesine göre değişmesi gerektiğini kaydeden bilim insanları, "Her birey için tek tip bir program yerine, sürdürülebilir alışkanlıkların esas alınması gerek" açıklamasında bulundu.

Çalışmada, egzersizin antidepresanlarla karşılaştırıldığında da benzer etkiler gösterebildiği aktarıldı. Buna karşın, bu etkinin uzun vadede devam edip etmediğini ortaya koyacak yeterli verinin henüz bulunmadığı vurgulandı. Araştırmada, egzersizin herhangi bir tedavi uygulanmayan ya da kontrol grubundaki bireylere kıyasla depresyon belirtilerini en az orta düzeyde azalttığı ifade edildi. Ayrıca terapi ya da ilaç kullanmayı tercih etmeyen kişiler için düzenli fiziksel aktivitenin, göz ardı edilmemesi gereken bir seçenek olduğu da belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
