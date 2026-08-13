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Gebe ve Lohusalara Evde Sağlık Desteği

Gebe ve Lohusalara Evde Sağlık Desteği
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Gümüşova'da sağlık ekipleri, gebe ve lohusaları evlerinde ziyaret ederek anne-bebek sağlığını değerlendirdi, bebek bakımı ve emzirme konularında bilgilendirme yaptı. Bu ziyaretler program dahilinde devam edecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, anne ve bebek sağlığını korumak amacıyla gebe ve lohusaları evlerinde ziyaret ederek sağlık desteği sağladı.

Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi ile İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından gebe ve lohusalara yönelik ev ziyaretleri gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında anne adayları ve annelerin sağlık durumları değerlendirilirken, bebek bakımı, emzirme süreci ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Anne ve bebek sağlığının korunması, yaşanabilecek sağlık sorunlarının erken dönemde tespit edilmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların belirlenen program doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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