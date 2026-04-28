Duymer İşitme Cihazları CEO'su Salih Baz: Uzaktan Ayar Hizmeti İşitme Sağlığında Dönüşüm Yaratıyor

İşitme sağlığı alanında dijitalleşmenin etkisi her geçen gün artarken Duymer İşitme Cihazları Merkezi uzaktan ayar hizmeti sunuyor. Bu yeni uygulama sayesinde kullanıcıların, işitme cihazı ayarlarını bulundukları yerden ayrılmadan, hızlı ve güvenli bir şekilde güncelleyebildiği belirtildi.

Duymer'in uzman odyolog ekibinin, gelişmiş bağlantı teknolojileri aracılığıyla hastaların işitme cihazlarına uzaktan erişim sağlayarak gerekli tüm ayarlamaları anında gerçekleştirebildiği kaydedildi. Bu sayede özellikle şehir dışı veya yurt dışında yaşayan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlandığı vurgulandı. İnternet bağlantısı olan her noktadan erişilebilen bu hizmetin, işitme sağlığında sınırları ortadan kaldırdığına dikkat çekildi.

Uzaktan ayar hizmetiyle, işitme cihazı kullanıcılarının sık sık merkeze gitme ihtiyacını ortadan kaldırdığı ifade edildi. Randevu alma, ulaşım ve bekleme süresi gibi zorluklar minimuma inerken, kullanıcıların günlük yaşamlarına ara vermeden işitme deneyimlerini optimize edebildiğinin altı çizildi. Özellikle yoğun iş temposuna sahip bireyler için bu sistemin, ciddi bir zaman avantajı sunduğu kaydedildi.

KİŞİYE ÖZEL, ANINDA MÜDAHALE

Duymer İşitme Cihazları Merkezi'nin sunduğu bu sistemde, kullanıcı ile uzman arasında anlık iletişim sağlanıyor. Kullanıcının bulunduğu ortam, işitme alışkanlıkları ve geri bildirimleri doğrultusunda yapılan ayarlamalar, cihaz performansını kişiye özel olarak üst seviyeye çıkarıyor. Gürültülü ortamlar, toplantılar ya da telefon görüşmeleri gibi farklı kullanım senaryolarına uygun hızlı müdahaleler mümkün hale geliyor.

Duymer İşitme Cihazları CEO'su Salih Baz, uzaktan ayar hizmetinin işitme sağlığında önemli bir dönüşüm yarattığını söyleyerek "Teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak, işitme sağlığı hizmetlerini herkes için daha erişilebilir hale getiriyoruz. Artık kullanıcılarımız yalnızca bir internet bağlantısıyla dünyanın neresinde olursa olsun cihaz ayarlarını yaptırabiliyor. Bu, özellikle hareket kısıtlılığı olan bireyler ve şehir dışında yaşayan kullanıcılar için büyük bir kolaylık. Amacımız, işitme cihazı kullanımını daha konforlu, daha hızlı ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürmek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı