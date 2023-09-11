Durumu kötüye giden hastanın imdadına hava ambulansı yetişti

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sağlık durumu ciddileşen yaşlı adam, ambulans helikopter ile Antalya'ya sevk edildi.

Gazipaşa'da rahatsızlanarak yakınları tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Nadir Gürkan, sağlık ekiplerince müdahale yapılarak tedaviye alındı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, kanser ve böbrek yetmezliği hastası olan 70 yaşındaki Nadir Gürkan'ın ileri tetkit ve tedavi görmesi gerektiği belirlenerek daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Doktorlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans helikopter talebinde bulundu. Gelen talep üzerine bugün Gazipaşa Şehir Stadı'na inen helikopter, ambulansla getirilen Nadir Gürkan'ı alarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.