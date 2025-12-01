Haberler

DÜNYADA BENZERİ YOK. HEPSİ BİR ARADA LAZER TEKNOLOJİLERİ İLE HİZMET: ALL-IN-ONE

DÜNYADA BENZERİ YOK. HEPSİ BİR ARADA LAZER TEKNOLOJİLERİ İLE HİZMET: ALL-IN-ONE
Güncelleme:
Veni Vidi Göz'den Türkiye'de Bir İlk: Tüm Lazer Teknolojileri Aynı Grup Çatısı Altında – Kişiye Özel ve Erişilebilir Tedavi Dönemi

Türkiye'nin lider göz sağlığı gruplarından Veni Vidi Göz, dünya genelinde kullanılan tüm modern lazer göz cerrahisi teknolojilerini ilk kez grup çatısı altında buluşturarak, sektör adına önemli bir yeniliğe imza attı.

Genel Müdür Serap Ekşi, bu modelin global ölçekte dahi "çok az grupta bulunan bir bütünlük" sunduğunu vurguluyor.

"Dünyada üzerinde kullanılan tüm lazer teknolojilerini uygun koşullarda sunma misyonunu benimsiyoruz"

Ekşi, grubun teknoloji stratejisini şöyle özetliyor:

"No Touch Laser, SMILE Laser ve SILK Laser" teknolojilerini aynı grup çatısı altında buluşturarak ALL-IN-ONE lazer modeli oluşturduk. Misyonumuz, dünyada kullanılan tüm lazer teknolojilerini herkes için erişilebilir koşullarda sunmak;

Kişiye Özel Tedavi: Modern Tıbbın Yeni Standardı

Ekşi'ye göre artık tek bir lazer yönteminin herkese uygulanması dönemi kapandı:

"Global eğilim, kişiye özel lazer tedavisi. Bu nedenle tüm teknolojilere yatırım yaparak, hastaya değil hastanın ihtiyacına göre lazer seçen bir modeli hayata geçirdik."

Ekonomik Koşullara Rağmen Erişilebilir Fiyat Politikası

Veni Vidi Göz'ün teknoloji yatırımları yüksek olmasına rağmen fiyat politikasının değişmediğini belirten Ekşi, bu durumu şöyle açıklıyor:

"Hizmeti herkes için erişilebilir kılmak zorundayız. Ekonomik koşulların zorlayıcı olduğu bir dönemde bile, hizmet kalitemizden ve yüksek teknolojiden ödün vermeden; her hastaya, bütçesine uygun alternatifler sunmayı bir toplumsal sorumluluk olarak görüyoruz."

Yurt Dışından Gelen Hastaların En Çok Etkilendiği Özellik

Veni Vidi Göz'ün ALL-IN-ONE modeli, medikal turizmde de öne çıkıyor:

"Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen hastalarımız, tüm lazer seçeneklerinin bir arada sunulmasından çok etkileniyor. Pek çok ülkede yalnızca tek bir lazer yöntemi bulunurken, biz tüm teknolojileri aynı anda ve kişiye özel olarak sunuyoruz."

Sonuç: Türkiye'de Öncü Bir Model

Serap Ekşi yaklaşımı şöyle özetliyor:

"Hepsi bir arada lazer teknolojileri ile kişiye özel tedaviyi ve erişilebilir fiyat politikasını aynı çatı altında sunarak göz sağlığında yeni bir dönem başlattık. Bu model, Türkiye'de bir ilk ve dünyada henüz benzerine rastlanmıyor. Amacımız, en yüksek kaliteyi mümkün olan en geniş kitleye uygun şartlarda ulaştırmak."

