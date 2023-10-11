Dünya Üroloji Derneğince düzenlenen 43. Dünya Üroloji Kongresi İstanbul'da başladı. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kongre, Türk Üroloji Derneği ve diğer üroloji derneklerinin iş birliğiyle organize edildi. Kongre, çeşitli konuların ele alındığı sunumlar, canlı cerrahiler ve eğitimlerle 4 gün sürecek.

Dünya Üroloji Derneğince (Societe Internationale d'Urologie) düzenlenen Dünya Üroloji Kongresi'nin 43'üncüsü İstanbul'da başladı.

Derneğin her yıl farklı ülkede düzenlediği kongreye bu yıl Türkiye ev sahipliği yapıyor.

Başta Türk Üroloji Derneği, Avrasya Üroonkoloji Derneği, Endoüroloji Derneği ve Türk Androloji Derneği olmak üzere Türkiye'de faaliyet gösteren üroloji derneklerinin iş birliğiyle organize edilen ve 4 gün sürecek kongre, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda açılış oturumuyla başladı.

AA muhabirine kongreyle ilgili bilgi veren Dünya Üroloji Kongresi Lokal Organizasyon Komitesi Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, Dünya Üroloji Derneğinin 43'üncü kongresini İstanbul'da düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kongrenin çok özel iki anlamı bulunduğunu belirten Kadıoğlu, "Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına rast geliyor. İkincisi de Türk Üroloji Derneğinin 90'ıncı yılını kutluyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Kadıoğlu, kongreye Türkiye'den 1000'e yakın hekim ile tıp öğrencilerinin katıldığını, yurt dışından ise 2 bin civarında katılım beklediklerini dile getirdi.

Kongrede ele alınacak konulardan bahseden Kadıoğlu şunları kaydetti:

"Kongrenin, üroonkoloji, endoüroloji, idrar kaçırma dediğimiz çocuk ürolojisi, androloji gibi alt branşlarda aktiviteleri, sunuları var. Hem üretilen bilginin aktarılması hem de eğitim açısından büyük katkısı olacak. Kongrede ayrıca canlı cerrahiler var. 30'un üzerinde canlı cerrahi dünyanın her tarafındaki merkezlerden kongre salonuna aktarılacak. Buradan canlı cerrahileri izlemek genç arkadaşlarımız, asistan kardeşlerimiz için çok önemli bir eğitim olanağı olacak."

Kongrenin Lokal Organizasyon Komitesi Üyesi olan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Albayrak, kongreyi Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılında İstanbul'da yaptıkları için bugün Türkiye'de ürolojinin çok nadir günlerinden biri olduğunu söyledi.

Albayrak, başarılı bir kongre olacağını ümit ettiğini dile getirerek "Ürolojide bilimin son gelişmelerini burada tartışıyor olacağız. Özellikle üroonkolojide sanıyorum ki tartışılmadık bir şey kalmayacak. Tüm bilim insanlarına Türk ürolojisini tanıma fırsatı da vermiş olacak bu kongre. Aynı zamanda Türk ürologları için de büyük bir dünya penceresi olacak. Bugün ilk günündeyiz. Ülkemiz adına güzel bir toplantı olmasını ümit ediyorum." diye konuştu.

Kongrenin Lokal Organizasyon Komitesi Üyesi ve Avrasya Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı da kongrelerin bilim ayağının yanında bir de endüstri ayağı bulunduğunu, başka ülkelerde neler olduğunun, endüstrideki yeni gelişmelerin görülme imkanı doğduğunu, bu nedenle önemli bir kongre gerçekleştiğini anlattı.

Taşçı, "Dünyada ne varsa Türkiye'de de o var. Bütün teknoloji burada da var hatta daha fazlası, daha güzeli var. Hastanelerimiz, imkanlarımız çok daha iyi. Başkalarını tanıyacağımız gibi kendimizi de onlara tanıtma fırsatı bulacağız. Kongre bu bakımdan önemli. Başarılı, güzel bir kongre olmasını ümit ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kongrenin açılışına Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Dünya Üroloji Derneği Başkanı Dr. Li-Ping Xie ile Türkiye ve dünyadan üroloji uzmanları katıldı.

Program 14 Ekim'de sona erecek.