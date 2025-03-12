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Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı

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Avustralya'da kalp yetmezliği tedavisi gören bir hasta, tamamen yapay bir kalp nakli ile 100 gün boyunca hayatta kalarak tıp tarihinde bir ilke imza attı. Başarılı operasyonun ardından hasta, bağışçıdan alınan gerçek bir kalp ile sağlığına kavuştu.

Avustralya'da bir hasta, başarılı bir operasyonla nakledilen yapay kalple 100 gün hayatta kalarak tıp tarihine geçti.

DOĞAL KAN AKIŞINI TAKLİT EDİYOR

Queensland doğumlu Dr. Daniel Timms tarafından geliştirilen BiVACOR, dünyanın ilk implant edilebilen döner kan pompası olma özelliğini taşıyor. Manyetik kaldırma teknolojisiyle çalışan bu cihaz, sağlıklı bir insan kalbinin doğal kan akışını taklit ediyor ve ileri evre kalp yetmezliği hastaları için bir "köprü tedavi" olarak geliştirilmiş.

ORGAN BAĞIŞINA ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM

The Guardian'da yer alan habere göre her yıl dünya genelinde 23 milyondan fazla insan kalp yetmezliğiyle mücadele ederken, yalnızca 6 bin kişi uygun bir donör kalp bulabiliyor. BiVACOR, organ bağışına alternatif olabilecek bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Avustralya hükümeti de, bu teknolojiyi geliştirmek ve ticarileştirmek amacıyla 50 milyon dolarlık bir destek programı başlattı.

DİĞER HASTALAR YALNIZCA 27 GÜN KULLANABİLDİ

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan ve kimliği açıklanmayan 40'lı yaşlardaki hasta, Kasım 2024'te Sydney'deki St Vincent Hastanesi'nde altı saat süren bir operasyonla BiVACOR yapay kalp nakli oldu. Daha önce ABD'de yapılan denemelerde, bu teknolojiyle tedavi edilen hastalar genellikle 27 gün içinde bağışçı kalp almıştı. Ancak Avustralya'daki hasta, 100 gün boyunca tamamen yapay bir kalp ile hayatta kalarak önemli bir rekora imza attı. Şubat ayında taburcu edilen hasta, Mart ayında uygun bir donör kalp bulup başarılı bir nakil operasyonu geçirdi.

Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıalbatros :

o da bir şey mi ülkemizde beyinsiz yaşayanlar var.

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Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

burda asıl mesele amerikada 27 günde bir insana bir kalp bulunsbiliyor. ülkrmizde bu oran nedir. organ bağışı günah haram diyen soytarılar yüzünden birilerinin bedeni boş yere çöp oluyor. organ bağışı teşvik edilmeli.

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

bizde hala orucu neyin bozup bozmadığını araştırıyoruz

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

bizde milyar dolarlık bütceyi diyanete ayırdık eline yazdıgı duayı okusun kimin kime helal olduğu fetvasını versin halili konakcıya makam aracları eskortlarla lüx konaklama lüx lojman herrşeyi verip oy toplasın

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıMengele:

Hocaya gidin kalbiniz iyilesir doktora gerek yok günde 5 vakit namazini kil kaza namazlarini kil calismana gerek yok devlet sana bakar devlete gerek yok zaten müslümansin allah sana bakar korkma

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Yorumları okuyorum da; Allah aşkına ülkenizi aşağılamak size ne kazandırıyor yada kimin kemiğini yaladınız da onların ağzıyla havlıyorsunuz...

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Haber YorumlarıQuake Damage:

Bu cihaz yemendeki hussiler tarafından insanlığa hizmet olarak geliştirilmiş diye tahmin ediyorum.

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıAli:

Beyaz koyun grubu içinde bunun Beyin versiyonunu çıkartsalar Ülkemizde çok satar. Satış rekoru kırabilir.

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Haber YorumlarıNecmi Yörük:

70 horimi

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