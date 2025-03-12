Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı

Avustralya'da bir hasta, başarılı bir operasyonla nakledilen yapay kalple 100 gün hayatta kalarak tıp tarihine geçti.

DOĞAL KAN AKIŞINI TAKLİT EDİYOR

Queensland doğumlu Dr. Daniel Timms tarafından geliştirilen BiVACOR, dünyanın ilk implant edilebilen döner kan pompası olma özelliğini taşıyor. Manyetik kaldırma teknolojisiyle çalışan bu cihaz, sağlıklı bir insan kalbinin doğal kan akışını taklit ediyor ve ileri evre kalp yetmezliği hastaları için bir "köprü tedavi" olarak geliştirilmiş.

ORGAN BAĞIŞINA ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM

The Guardian'da yer alan habere göre her yıl dünya genelinde 23 milyondan fazla insan kalp yetmezliğiyle mücadele ederken, yalnızca 6 bin kişi uygun bir donör kalp bulabiliyor. BiVACOR, organ bağışına alternatif olabilecek bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Avustralya hükümeti de, bu teknolojiyi geliştirmek ve ticarileştirmek amacıyla 50 milyon dolarlık bir destek programı başlattı.

DİĞER HASTALAR YALNIZCA 27 GÜN KULLANABİLDİ

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan ve kimliği açıklanmayan 40'lı yaşlardaki hasta, Kasım 2024'te Sydney'deki St Vincent Hastanesi'nde altı saat süren bir operasyonla BiVACOR yapay kalp nakli oldu. Daha önce ABD'de yapılan denemelerde, bu teknolojiyle tedavi edilen hastalar genellikle 27 gün içinde bağışçı kalp almıştı. Ancak Avustralya'daki hasta, 100 gün boyunca tamamen yapay bir kalp ile hayatta kalarak önemli bir rekora imza attı. Şubat ayında taburcu edilen hasta, Mart ayında uygun bir donör kalp bulup başarılı bir nakil operasyonu geçirdi.