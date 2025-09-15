Haberler

Dünya Lenfoma Günü'nde Kanserde Erken Teşhis Vurgusu

Dünya Lenfoma Günü'nde Kanserde Erken Teşhis Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Dünya Lenfoma Günü'nde sağlık çalışanlarına kanserin erken teşhisinin önemi anlatıldı. KETEM'in düzenlediği eğitimde, lenf kanseri hakkında farkındalık oluşturularak taramaların önemi vurgulandı.

Erzurum'da 15 Eylül Dünya Lenfoma Günü'nde, sağlık çalışanlarına kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı.

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezince (KETEM), Erzurum İl Ambulans Başhekimliğindeki sağlık çalışanlarına bilgilendirme yapıldı, kanser ile ilgili eğitim verildi.

KETEM'de sorumlu hekim Elif Özkan, AA muhabirine, kanserin en önemli sağlık sorunlarından olduğunu söyledi.

Özkan, kanser taramalarına ve lenf kanserine dikkat çektiklerini belirterek, "Lenf bezlerinden kaynaklanan lenfosit sayısının artmasıyla oluşan bir kanser. Net belirtileri olmadığı için bu kanser türüyle ilgili farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Lenf kanserinin belirtilerinin, nedeni bilinmeyen ateş, uykusuzluk, kilo kaybı, gece terlemesi ve sürekli tekrar eden enfeksiyonlar olduğunu anlatan Özkan, bu şikayetleri olanların mutlaka aile hekimine gitmesi gerektiğini dile getirdi.

Özkan, KETEM'in en çok meme kanseri taraması yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zamanı gelen hastalarımız, mutlaka kanser taramalarını en yakım KETEM'lere aile hekimliği aracılığıyla gidip yaptırabilirler. Bu taramalar tamamen ücretsiz, erken teşhis hayat kurtarır. Bugün sağlık çalışanlarına halka hizmet etmekten kendilerine vakit ayıramadıkları için bu kanser türlerini hatırlattık. Yaklaşık 2 saatlik 2 farklı oturumda eğitim düzenledik, bilgilendirme standı açtık. Kanser taramaları noktasında bize destek olmalarını ve halka hizmet ettikleri gibi kendi taramalarını önemseyip sağlıklarının kıymetini bilmelerini istiyoruz. Dünya Lenfoma Günü kapsamında bu kanser türlerinde de halkı bilinçlendirip bir an önce aile hekimliğine ve en yakın doktora ulaşmasını sağlamak en büyük amacımız."

Kaynak: AA / Talha Koca - Sağlık
Erdoğan'dan Katar'da dünyaya mesaj: İsrail durdurulmalı, bunu engelleyecek imkanlarımız var

Katar'dan dünyaya mesaj! İsrail için bu ifadeyi ilk kez kullandı
CHP'den 'erteleme' kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil

CHP'den "erteleme" kararına ilk yorum
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama

Mahkemenin CHP kararının ardından sessizliğini bozdu
Kulüp yöneticisinden Arda Güler hakkında olay iddia

Kulüp yöneticisinden Arda hakkında olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.