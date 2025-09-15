Dünya Lenfoma Günü'nde Kanserde Erken Teşhis Vurgusu

Erzurum'da 15 Eylül Dünya Lenfoma Günü'nde, sağlık çalışanlarına kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı.

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezince (KETEM), Erzurum İl Ambulans Başhekimliğindeki sağlık çalışanlarına bilgilendirme yapıldı, kanser ile ilgili eğitim verildi.

KETEM'de sorumlu hekim Elif Özkan, AA muhabirine, kanserin en önemli sağlık sorunlarından olduğunu söyledi.

Özkan, kanser taramalarına ve lenf kanserine dikkat çektiklerini belirterek, "Lenf bezlerinden kaynaklanan lenfosit sayısının artmasıyla oluşan bir kanser. Net belirtileri olmadığı için bu kanser türüyle ilgili farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Lenf kanserinin belirtilerinin, nedeni bilinmeyen ateş, uykusuzluk, kilo kaybı, gece terlemesi ve sürekli tekrar eden enfeksiyonlar olduğunu anlatan Özkan, bu şikayetleri olanların mutlaka aile hekimine gitmesi gerektiğini dile getirdi.

Özkan, KETEM'in en çok meme kanseri taraması yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zamanı gelen hastalarımız, mutlaka kanser taramalarını en yakım KETEM'lere aile hekimliği aracılığıyla gidip yaptırabilirler. Bu taramalar tamamen ücretsiz, erken teşhis hayat kurtarır. Bugün sağlık çalışanlarına halka hizmet etmekten kendilerine vakit ayıramadıkları için bu kanser türlerini hatırlattık. Yaklaşık 2 saatlik 2 farklı oturumda eğitim düzenledik, bilgilendirme standı açtık. Kanser taramaları noktasında bize destek olmalarını ve halka hizmet ettikleri gibi kendi taramalarını önemseyip sağlıklarının kıymetini bilmelerini istiyoruz. Dünya Lenfoma Günü kapsamında bu kanser türlerinde de halkı bilinçlendirip bir an önce aile hekimliğine ve en yakın doktora ulaşmasını sağlamak en büyük amacımız."