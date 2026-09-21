Dünya İntiharı Önleme Günü'nde Bayburt'ta İl Sağlık Müdürlüğü farkındalık standı açtı

Dünya İntiharı Önleme Günü'nde Bayburt'ta İl Sağlık Müdürlüğü farkındalık standı açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta Dünya İntiharı Önleme Günü kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü farkındalık çalışması düzenledi. Kurulan stantta ruh sağlığının önemi, intiharı önleme ve destek kaynakları anlatıldı; vatandaşlara broşür dağıtıldı ve Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetleri tanıtıldı.
Dünya İntiharı Önleme Günü kapsamında Bayburt'ta vatandaşlara yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta ruh sağlığının önemi, intiharı önleme ve destek kaynakları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Çalışmada vatandaşlara intihar konusunda doğru bilinen yanlışlar aktarılırken, Sağlıklı Hayat Merkezinde sunulan hizmetler de anlatıldı.
Sağlık çalışanları, stantta vatandaşlarla birebir görüşerek ruh sağlığı ve ihtiyaç halinde alınabilecek destekler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Çalışmada ayrıca konuyla alakalı vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.