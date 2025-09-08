Dünya Fizyoterapi Günü'nde Sağlıklı Yaşlanma Vurgusu

DÜNYA Fizyoterapi Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, "Yaşla birlikte artan düşme ve kırılganlık riskine karşı en etkili korunma yolu düzenli egzersiz ve fizyoterapi desteği" dedi.

Bu yıl 'Sağlıklı yaşlanmada fizyoterapi ve fiziksel aktivitenin rolü: Kırılganlığın ve düşmelerin önlenmesi' temasıyla kutlanan 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü, düşme ve kırılganlık riskini azaltmada fizyoterapinin önemini vurguluyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, Dünya Fizyoterapi Günü'nde sağlıklı yaşlanmanın temelinin düzenli egzersiz ve fizyoterapi desteği olduğunu belirtti. Dr. Özkoçak, "Kas kitlemizi korumak, düşme riskini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için egzersiz reçetelerini hayatımıza mutlaka entegre etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ARTAN YAŞAM SÜRESİ VE KIRILGANLIK

Tüm dünyada 60 yaş üstü bireylerin sayısının hızla arttığını söyleyen Dr. Özkoçak şunları söyledi:

"2019'da 1 milyar olan bu nüfusun, yaşam koşullarının iyileşmesiyle 2050'de 2,1 milyara ulaşması bekleniyor. Bu demografik değişim, yaşlılıkta sıkça karşılaşılan kırılganlık (frailty) gibi sağlık sorunlarını daha da önemli hale getiriyor. Fizyoterapi sadece bir tedavi yöntemi değil, aynı zamanda koruyucu bir sağlık unsuru. Bu durum, özellikle yaşlı bireylerde fiziksel gücü ve dayanıklılığı zayıflatıp onları hastalıklara ve küçük streslere karşı savunmasız hale getirir. Kendini kas kütlesinde azalma (sarkopeni), yorgunluk ve düşük enerjiyle gösterir."

'HAFTADA 3 GÜN EGZERSİZ KRİTİK ROL OYNUYOR'

Düşmelerden korunmada fiziksel aktivite ve fizyoterapi programlarının önemine değinen Dr. Özkoçak, "Düzenli egzersizler kas kaybını azaltıyor, gücü ve dayanıklılığı artırarak düşme riskini düşürüyor. Ayrıca, spor veya ortopedik yaralanmalarda da iyileştirici egzersiz programları devreye giriyor. Sağlıklı yaşlanmada kritik bir rol oynayan egzersizler için haftada en az 3-4 gün, kas gücü ve dayanıklılık çalışmaları, denge ve koordinasyon egzersizleri, kardiyo ve aerobik aktiviteler içeren programların uygulanması gerekiyor" dedi.

'FİZYOTERAPİ DESTEĞİ İHMAL EDİLMEMELİ'

Sağlıklı yaş almak isteyen bireylerin özgür ve bağımsız bir yaşam sürme talebinin son derece doğal olduğunu ifade eden Dr. Özkoçak, "Bunu desteklemenin en güvenli yolu egzersizi rutin hale getirmek ve fizyoterapi desteğini ihmal etmemektir. Fizyoterapi kişiye özel egzersiz programlarıyla bu riskleri daha ciddi oranda azaltabilir. Daha az kırılganlığın ve daha düşük düşme risklerinin olduğu bir gelecek hepimizi bekliyor" diye konuştu.