Dünya Alzheimer Günü'nde Erken Tanının Önemi Vurgulandı

SON yıllarda hızla artan Alzheimer, kişilerin günlük yaşam becerilerini etkileyerek bağımsızlığını kaybetmesine yol açıyor. Dünya Alzheimer Günü'nde Medipol Sağlık Grubu'ndan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu,hastalık hakkında önemli noktaların altını çizdi. Prof. Hanoğlu, hastalığın artık biyolojik tanı yöntemleriyle çok daha erken evrede saptanabildiğini ve bu sayede yeni tedavi yöntemlerinin daha etkili uygulanabildiğini söyledi.

Alzheimer'ın toplum için en ciddi sağlık sorunlarından biri haline geldiğini belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, "Son yıllarda hastalığın seyrini yavaşlatabilen tedaviler geliştirildi. Ancak bu tedaviler yalnızca erken tanı konulan vakalarda işe yarıyor" dedi. Dünya Alzheimer Günü'nde önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Hanoğlu, erken tanının ve yeni tedavi yöntemlerinin hastalığın seyrini yavaşlatmada kritik rol oynadığını vurguladı.

BİYOLOJİK TANIDA YENİ YÖNTEMLER

Prof. Dr. Hanoğlu, Alzheimer'ın beyinde amiloid ve tau adı verilen proteinlerin birikimiyle ortaya çıktığını hatırlatarak, bu süreçlerin hastalık başlamadan 10–20 yıl önce meydana gelebildiğini ifade etti. Türkiye'de amiloid PET yöntemiyle biyolojik tanı konulabildiğini söyleyen Hanoğlu, kandan bakılabilen yeni biyomarker testlerinin de literatürde umut vadettiğini dile getirdi.

UNUTKANLIĞIN İLK EVRELERİ

Alzheimer'ın demans döneminde kişinin günlük yaşam becerilerini kaybetmeye başladığını belirten Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, daha erken evrelerde farklı tablolara dikkat çekti. Prof. Dr. Hanoğlu, hafif bilişsel bozukluk evresinde günlük yaşamı etkilemeyen ancak nöropsikolojik testlerle saptanabilen hafif kayıpların görüldüğünü söyledi. Bunun bir önceki safhası olan subjektif bilişsel bozuklukta ise kişinin unutkanlıktan şikayetçi olmasına rağmen testlerle bile henüz belirgin bir değişiklik ortaya konulamadığını ifade etti.

ARAŞTIRMALAR YENİ HEDEFE ODAKLANIYOR

Prof. Dr. Hanoğlu, artık sadece hastalık ortaya çıktıktan sonra değil, risk taşıyan kişilerin de takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Hanoğlu, "Biyolojik özellikleri taşıyan herkes Alzheimer demansına ilerlemiyor. Yeni araştırmalarımız, risk faktörlerini belirleyerek hastalık ortaya çıkmadan önlem almaya odaklanıyor" dedi. Alzheimer'da erken tanının, sadece tedavi seçeneklerini değil, hastaların yaşam kalitesini de önemli ölçüde etkilediğini söyleyen Hanoğlu, toplumda farkındalığın artmasının gerektiğini sözlerine ekledi.