DSÖ'ye göre Türkiye ve Brezilya tütün kontrolünde en iyi uygulama düzeyine ulaşan ülkeler arasında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), MPOWER tütün kontrol önlemlerinde Türkiye ve Brezilya'nın en iyi uygulama düzeyine ulaştığını ve bu sayının Mauritius ve Hollanda'nın eklenmesiyle 4'e çıktığını duyurdu. DSÖ, bu önlemleri en iyi şekilde uygulayan ülkelerin Türkiye ve Brezilya olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kurumun MPOWER adlı tütün kontrol önlemlerinde bugüne kadar sadece Brezilya ve Türkiye'nin 'en iyi uygulama düzeyine' ulaştığını ve bu iki ülkeye Mauritius ve Hollanda'nın eklenmesiyle bu sayının 4'e çıktığını duyurdu.

DSÖ, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada MPOWER tütün kontrol önlemlerinin ülke bazında derecelendirildiği 2023 raporunda, bu 6 önlemi 'en iyi uygulayan' ülke sayısının Mauritius ve Hollanda'nın eklenmesiyle 4'e çıktığını duyurdu. Açıklamada bugüne kadar bu önlemleri en iyi şekilde uygulamayı başaran iki ülkenin ise Türkiye ve Brezilya olduğunu ayrıca vurguladı. DSÖ Küresel Elçisi Michael R. Bloomberg, rapora yazdığı önsözde şu ifadelere yer verdi;

DSÖ'nün MPOWER adlı 6 önlemleri arasında; tütün kullanımının takip edilmesi, halkın tütün dumanından korunması, tütünü bırakma, tütünün zararlarına karşı uyarı, tütün tanıtım-reklam ve sponsorluklarının yasaklanması ve tütün üzerindeki vergilerin artırılması yer alıyor.