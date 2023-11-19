DSÖ, Gazze'deki Şifa Hastanesinden 31 Hasta Bebeği Tahliye Etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, DSÖ önderliğinde, Birleşmiş Milletler ve Filistin Kızılayı'ndan ekiplerin Şifa hastanesinden 31 hasta bebeği tahliye ettiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DSÖ, bugün Gazze'deki Şifa hastanesinde son derece yoğun ve yüksek riskli güvenlik koşulları altında ikinci bir BM ve Filistin Kızılayı misyonu gerçekleştirmiştir. 31 çok hasta bebek, 6 sağlık çalışanı ve 10 personel aile üyesi ile birlikte tahliye edildi. Nakil için 6 Filistin Kızılayı ambulansı kullanıldı. Bebekler Al-Helal Al-Emairati Kadın Doğum Hastanesi'ne götürüldü ve burada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde acil bakım görüyorlar. Kalan hastaların ve sağlık personelinin acilen Şifa hastanesi dışına nakledilmesi için, çatışmanın taraflarının güvenli geçiş garantisi vermesini bekleyen başka görevler de planlanmaktadır. Gazze'de en vahim ve zor koşullar altında hizmet vermeye devam eden sağlık çalışanlarının olağanüstü cesareti ve hizmeti bizi derinden etkiledi ve etkiliyor. Filistin Kızılayı, BM ve diğer ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz işbirliği için minnettarız" dedi.