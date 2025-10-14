DSÖ, Gazze'de Ateşkes Sonrası Sağlık Çalışmalarını Artırıyor

DÜNYA Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "DSÖ ekipleri, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana çalışmalarını artırıyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana, DSÖ ekiplerinin çalışmalarını artırdığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ghebreyesus, şimdiye kadar yaptıklarına değinerek, "Al-Ahli Hastanesi'nde cerrahi ve acil bakımı artırmak için 24 saat içinde bir acil sağlık ekibi görevlendirdik ve insanlar geri dönmeye başladıkça Gazze'de daha fazla konuşlandırma planlandı. Gazze'ye insülin, laboratuvar malzemeleri ve temel ilaçlar da dahil olmak üzere 8 kamyon tıbbi malzeme getirdik. Avrupa Gazze Hastanesi'ne ulaşılarak kanser ve diğer hayat kurtarıcı ilaçlar ile kuvözler, mekanik ventilatörler ve hasta monitörleri dahil olmak üzere yoğun bakım ünitesi ekipmanları alındı. Ekipman ve ilaçlar Nasser Hastanesi'ne transfer edildi" ifadelerini kullandı.

Sağlık tesislerine erişimin iyileştirilmesinin ve misyonlarının genişletilebilmesinin, Gazze'deki Filistinlilere acil sağlık desteği sağlanmasında çok önemli ilk adımlar olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmaya başlanması, son iki yıldır acı çeken herkes için umut verici. Bu hafta yaşanan gelişmeler doğru yönde atılmış önemli bir adımdır. Hayat kurtarmak ve sağlık hizmetlerini yeniden tesis etmek için çalışmalarımızı büyük ölçüde genişletmeye hazırız. Gazze'nin sağlık sistemi iyileştirilmeli ve yeniden inşa edilmelidir. Bu kriz bize sistemi daha iyi, daha güçlü, daha adil ve insanların ihtiyaçlarına odaklı bir şekilde yeniden inşa etme fırsatı veriyor. En iyi ilaç, barıştır" değerlendirmesinde bulundu.