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Çocuklarda Kasık Fıtığına Dikkat: Erken Teşhis ve Tedavi Önemli

Çocuklarda Kasık Fıtığına Dikkat: Erken Teşhis ve Tedavi Önemli
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Uzman Dr. Serdar Şiyve, çocuklarda kasık fıtığının erken tanı ve tedavi edilmemesi durumunda bağırsak, yumurtalık veya testis dokusunda ciddi hasara yol açabileceğini belirtti. Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde daha sık görülen fıtık, ağlama veya ıkınma sırasında belirginleşen şişlikle kendini gösterir. Kasık fıtığı kendiliğinden iyileşmez; tanı sonrası cerrahi tedavi planlanmalıdır.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Serdar Şiyve, bebeklerde ve çocuklarda görülen kasık fıtığının belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Serdar Şiyve, "Çocuklarda yaygın olarak görülen kasık fıtığına, prematüre veya düşük doğum ağırlığıyla dünyaya gelen bebeklerde daha sık rastlanıyor. Karın içerisindeki bağırsak veya diğer dokuların kasık kanalından dışarı doğru ilerlemesiyle oluşan kasık fıtığına zamanında müdahale edilmemesi, bağırsak, yumurtalık veya testis dokusunda ciddi hasara neden olabiliyor" dedi.

Ağlama ve ıkınma sırasında şişlik belirginleşebilir

Kasık fıtığında şişliğin genellikle bebek ağladığında veya ıkındığında belirginleştiğini ifade eden Dr. Serdar Şiyve, "Erkek çocuklarda şişlik testis torbasına kadar uzanabilir. Kız çocuklarında ise fıtık kesesinin içerisinde bağırsakların yanı sıra yumurtalık da bulunabilir. Şişlik, çocuk ağladığında, öksürdüğünde, hareket ettiğinde veya ıkındığında daha belirgin hale gelebilir. Çocuk sakinleştiğinde ya da uyuduğunda ise küçülebilir veya tamamen kaybolabilir" ifadelerine yer verdi.

Prematüre bebeklerde daha sık görülebilir

Kasık fıtığının her yaştaki çocukta görülebileceğini belirten Dr. Şiyve, hastalığın erkek çocuklarda, prematürelerde ve düşük doğum ağırlığıyla dünyaya gelen bebeklerde daha sık görüldüğünü söyledi.

Kasık fıtığı kendiliğinden iyileşmez

Çocukluk çağında görülen kasık fıtıklarının kendiliğinden iyileşmediğini vurgulayan Dr. Şiyve, tanının genellikle çocuk cerrahisi uzmanı tarafından yapılan muayene sonucunda konulduğunu belirtti.

Dr. Şiyve, "Fıtık tespit edildiğinde bağırsak, yumurtalık veya diğer dokuların fıtık kesesi içerisinde sıkışmasını önlemek amacıyla cerrahi tedavi planlanır. Ameliyatın zamanı, çocuğun yaşı, genel sağlık durumu ve fıtığın özellikleri değerlendirilerek belirlenir. Çocukluk çağı kasık fıtıklarında belirli bir yaşa veya aya kadar beklenmesi önerilmez. Tanı kesinleştirildikten sonra uygun zamanda gerçekleştirilen cerrahi tedaviyle ciddi komplikasyonların önüne geçilebilir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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