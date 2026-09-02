Apple'da 15 yıllık dönem sona erdi! Tim Cook koltuğunu devretti

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple'da bir dönem resmen sona erdi. Steve Jobs'un ardından 2011 yılında CEO koltuğuna oturan Tim Cook, 15 yılın ardından görevini John Ternus'a devretti.

Daha önce duyurulan görev değişimi 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girerken, Apple'ın resmi yönetici kadrosunda da John Ternus CEO olarak yerini aldı.

15 YILLIK TIM COOK DÖNEMİ SONA ERDİ

Tim Cook, Ağustos 2011'de Steve Jobs'un ardından Apple'ın CEO'su olmuştu. Cook'un yönetimindeki 15 yıllık süreçte Apple, dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline geldi.

Cook döneminde Apple Watch, AirPods ve Apple Vision Pro gibi yeni ürünler piyasaya sürülürken, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay ve iCloud gibi hizmetler de şirketin önemli gelir kaynakları arasına girdi.

Apple ayrıca bu dönemde Mac bilgisayarlarda Intel işlemcilerden kendi geliştirdiği Apple Silicon çiplerine geçerek donanım tarafında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi.

APPLE'IN DEĞERİ TRİLYONLARCA DOLARA ULAŞTI

Cook'un CEO olduğu 2011 yılında yaklaşık 350 milyar dolar seviyesinde bulunan Apple'ın piyasa değeri, görev süresi boyunca trilyonlarca dolara ulaştı.

Şirketin yıllık geliri de 2011'de yaklaşık 108 milyar dolar seviyesindeyken son yıllarda 400 milyar doların üzerine çıktı. Apple'ın dünya genelindeki aktif cihaz sayısı ise 2,5 milyarı aştı.

YENİ CEO JOHN TERNUS OLDU

Apple'ın yeni CEO'su John Ternus, şirket içinde yetişen en önemli yöneticilerden biri olarak biliniyor. Apple'a 2001 yılında katılan Ternus, uzun yıllar şirketin donanım mühendisliği bölümünde görev yaptı.

2021'den itibaren Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak çalışan Ternus; iPhone, iPad, Mac, AirPods ve Apple Watch gibi birçok ürünün geliştirilmesinde önemli roller üstlendi.

TIM COOK APPLE'DAN AYRILMIYOR

CEO koltuğunu devreden Tim Cook ise Apple ile yollarını tamamen ayırmadı. Cook, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam edecek.

Cook'un yeni görevinde özellikle dünya genelindeki politika yapıcılarla ilişkiler ve şirketin bazı stratejik konularında yeni CEO John Ternus'a destek vermesi bekleniyor.

YENİ CEO'NUN ÖNÜNDE YAPAY ZEKÂ SINAVI VAR

John Ternus, Apple'ın yönetimini teknoloji sektörünün büyük bir dönüşümden geçtiği dönemde devraldı. Şirketin önündeki en önemli başlıklardan birini yapay zekâ oluşturuyor.

Google, Microsoft, OpenAI ve diğer teknoloji şirketlerinin yapay zekâ alanındaki yatırımlarını hızlandırmasıyla birlikte Apple'ın bu alandaki rekabette nasıl bir yol izleyeceği yakından takip edilecek.

Böylece Steve Jobs'un ardından Apple'ın başına geçen ve şirketi 15 yıl yöneten Tim Cook dönemi kapanırken, teknoloji devinde John Ternus dönemi resmen başlamış oldu.