Dr. Sepide Sadık: Erken göz muayenesi çocukların geleceğini kurtarıyor'

Haberler.com'da Meral Karadağ'ın moderatörlüğünü üstlendiği İyileşme Burada Başlar programına konuk olan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sepide Sadık, çocuklarda göz sağlığına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Dr. Sadık, "Çocuklarda doğumdan hemen sonra göz muayenesi yapılmalı. Erken teşhis hem göz sağlığı hem de çocuğun ilerleyen dönemdeki öğrenim başarısı açısından büyük önem taşıyor" dedi.

GÖZ TEMBELLİĞİ DOĞUŞTAN GELEN BİR PROBLEM

Göz tembelliğinin doğuştan kaynaklandığını belirten Sadık, bu durumun çoğu zaman okul çağında fark edildiğini söyledi. "Çocuğun derslerde başarısızlığı ya da odaklanmada güçlük yaşaması göz tembelliğinin belirtisi olabilir" diyen Sadık, aileleri çocuklarının göz sağlığını yakından takip etmeleri konusunda uyardı.

ŞAŞILIK VE GÖZ TEMBELLİĞİ GÖRÜLEBİLİYOR

Hem şaşılık hem de göz tembelliği vakalarında tedavi sırasını aktaran Sadık, "Öncelikle göz tembelliğini tedavi ediyoruz. Ardından şaşılık için gerekli adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı. Özellikle 1 yaşın altındaki çocuklarda tam gün göz kapatma tedavisinin uygulanmadığını belirten uzman, bu süreçte yaşa ve gözün durumuna göre farklı yöntemlerin tercih edildiğini açıkladı.

EKRAN SÜRESİ MİYOP RİSKİNİ ARTIRIYOR

Çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin göz sağlığı üzerindeki etkilerine de değinen Sadık, "Telefon, tablet ve bilgisayar gibi ekranlara fazla maruz kalmak çocuklarda miyop riskini ciddi şekilde artırıyor. Bu nedenle ailelerin çocukların ekran süresini mutlaka sınırlandırması gerekiyor" dedi.