Dr. Kamil Şarkışlalı, Volkan Konak'ın ölümünü yorumladı

Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamil Şarkışlalı, Melis Yaşar'ın sunduğu Haberler.com canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle sahnede hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak üzerinden ani ölümler ve kalp hastalıkları konusunda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Dr. Şarkışlalı, kalp krizinin ön belirtileri, kriz anında yapılması gerekenler ve alınması gereken sağlık önlemleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

ANİ ÖLÜMLERİN YÜZDE 90'I KALP KAYNAKLI

Dr. Şarkışlalı, ani ölümlerin büyük çoğunluğunun kalp hastalıklarından kaynaklandığını belirterek, "Ani ölümlerin yüzde 90'dan fazlasının nedeni kalp hastalıklarıdır" dedi. Kalp rahatsızlıklarının birçok farklı şekilde ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Şarkışlalı, özellikle fiziksel efor ve stresin kalp ritim bozukluklarını tetikleyebileceğini vurguladı.

BÜYÜK ORGANİZASYONLARDA SAĞLIK ÖNLEMLERİ ŞART

Sahne performansı gibi yoğun fiziksel efor gerektiren etkinliklerde sağlık önlemlerinin hayati önem taşıdığını belirten Dr. Şarkışlalı, "Büyük bir organizasyon düzenleniyorsa, en başta bütün sağlık tedbirleri alınmalı. Bu sadece sanatçılar için değil, organizasyona katılan herkes için önemli" ifadelerini kullandı.

SPAZMLAR VE RİTİM BOZUKLUKLARI KRİZİ TETİKLEYEBİLİR

Kalp krizlerinin yalnızca damar tıkanıklığıyla değil, kalpte oluşan spazmlarla da meydana gelebileceğini ifade eden Dr. Şarkışlalı, bu durumun ani ölümlere neden olabileceğini söyledi. "Spazm da kalp krizine yol açabilir. Eforla birlikte ritim bozukluğu tetiklenebilir. Bu nedenle kalp rahatsızlığı riski taşıyan kişilerin düzenli kontrol yaptırması ve belirtileri ciddiye alması gerekir" dedi.

KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ VE KRİZ ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

Kalp krizinin en yaygın belirtisinin göğüs ağrısı olduğunu ifade eden Şarkışlalı, bu ağrının sol kola, sırta ve çeneye yayılabileceğini söyledi. Nefes darlığı, terleme, mide bulantısı ve bayılma hissi gibi belirtilerin de kriz habercisi olabileceğini belirten uzman doktor, kriz anında vakit kaybetmeden 112'nin aranması ve hastaya ilk yardım müdahalesi yapılmasının hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.

KALP SAĞLIĞI İÇİN DÜZENLİ KONTROLLER İHMAL EDİLMEMELİ

Dr. Kamil Şarkışlalı, kalp hastalıklarının önlenebilir hastalıklar arasında yer aldığını söyleyerek, özellikle 40 yaş üstü bireylerin yılda en az bir kez kardiyolojik kontrolden geçmesi gerektiğini ifade etti. "Beslenmeye, strese ve egzersize dikkat edildiği takdirde kalp hastalıkları büyük ölçüde engellenebilir. Ancak risk taşıyan kişilerin doktor tavsiyelerini dikkate alması büyük önem taşıyor" dedi.