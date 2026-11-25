UFUK Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Muammer Babayiğit, idrarda kan görülmesinin idrar yolu enfeksiyonlarından böbrek taşlarına, prostat hastalıklarından mesane tümörlerine kadar farklı nedenleri olabileceğini belirtti. Babayiğit, "Kanama ağrısız olabilir ve kendiliğinden durabilir. Bir kez bile yaşansa, tekrarlamasını beklemeden üroloji uzmanına başvurulmalı" dedi.

İdrarda kan görülmesinin tıpta 'hematüri' olarak adlandırıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Babayiğit, "Bazı hastalar idrarlarının pembe, kırmızı ya da koyu kahverengi bir renk aldığını fark ederek başvuruyor. Bazen de kan miktarı gözle fark edilemeyecek kadar az oluyor. Bu durumda hematüriyi ancak idrar tahlilinde saptayabiliyoruz" diye konuştu.

'AĞRISIZ KANAMA DA ÖNEMLİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR'

İdrarda kan görülmesine idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma ya da böğür ağrısı gibi yakınmaların eşlik edebildiğini ifade eden Babayiğit, şunları söyledi:

"İdrar yolu enfeksiyonları, böbrek ve mesane taşları, prostat büyümesi, böbrek hastalıkları ve idrar yollarındaki yapısal sorunlar kanamaya yol açabilir. Mesane, böbrek ve diğer idrar yolu tümörleri de olası nedenler arasındadır. Bu nedenle hastanın hiç ağrı hissetmemesi bizi yanıltmamalı. Özellikle ağrısız kanamaları, tekrarlayan ya da pıhtının eşlik ettiği kanamaları dikkatle değerlendirmek gerekir."

Sigara kullanımının, ileri yaşın ve çalışma hayatında bazı kimyasal maddelere maruz kalmanın ürolojik kanserler açısından önemli risk faktörleri arasında yer aldığını belirten Babayiğit, hastanın tıbbi öyküsünü alırken bu etkenleri de göz önünde bulundurduklarını kaydetti.

'KANAMANIN DURMASI, NEDENİNİN ORTADAN KALKTIĞINI GÖSTERMEZ'

Dr. Öğr. Üyesi Babayiğit, kanama sonrası idrar renginin normale dönmesiyle ilgili şu uyarılarda bulundu:

"İdrarınızda kan gördükten sonra bir sonraki tuvalete gidişinizde idrar renginiz normale dönmüş olabilir. Ancak kanamanın durması, buna yol açan sorunun da ortadan kalktığını göstermez. 'Enfeksiyondur, geçti' diye düşünüp başvuruyu ertelemek, özellikle mesane tümörleri gibi ciddi hastalıklarda tanıyı geciktirebilir."

Kanamanın kaynağını belirlemek için yapılacak incelemelere hastanın yakınmalarını ve tıbbi öyküsünü değerlendirdikten sonra karar verdiklerini anlatan Babayiğit, "İdrar tahlili, idrar kültürü ve kan testlerinden yararlanabiliyoruz. Gerektiğinde ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografi ile böbrekleri ve idrar yollarını inceliyoruz. Özellikle kanamanın mesaneden kaynaklandığını düşündüğümüz durumlarda sistoskopi önemli bir tanı yöntemi. Bu işlemle mesanenin iç yüzeyini doğrudan görebiliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı