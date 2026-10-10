Dr. Aslan, sabah uzun süren el ve parmak tutukluğuna dikkat edilmesini istedi

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Acıbadem Eskişehir Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Hakan Aslan, sabah uzun süren el ve parmak tutukluğunun önemsenmesi gerektiğini belirterek, "Erken tanı eklem hasarını önlemede büyük önem taşıyor" dedi.

Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen romatoid artrit, tedavi edilmediğinde kalıcı eklem hasarı ve günlük yaşamda ciddi hareket kısıtlılıklarına neden olabiliyor. 12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında açıklamada bulunan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Hakan Aslan, özellikle sabah uzun süren eklem sertliği, el ve ayak eklemlerinde şişlik ile yorgunluğun romatoid artritin erken belirtileri arasında yer aldığını dile getirdi. Dr. Aslan, "Romatoid artrit, tedavi edilmediğinde eklemler zamanla deforme olabilir, sertleşebilir ve kas gücü azalabilir" uyarısında bulundu.

"Romatizma denildiğinde çoğu zaman romatoid artrit kastediliyor"

Halk arasında 'romatizma' olarak bilinen hastalığın çoğu zaman romatoid artrit olduğunu belirten Dr. Aslan, "Romatoid artrit, vücudun kendi bağışıklık sisteminin eklemlerin iç zarına saldırdığı otoimmün bir hastalıktır. Hastalıkta genellikle birden fazla eklem kalıcı olarak iltihaplanır. Tedavi edilmediğinde eklemler zamanla deforme olabilir, sertleşebilir ve kas gücü azalabilir" dedi.

"Sabah tutukluğu romatoid artritin en önemli belirtilerinden biri"

Romatoid artritin çoğunlukla el ve ayak parmak eklemlerinde başladığını ifade eden Dr. Aslan, "Sıcak ve şiş eklemler, ağrı, özellikle sabah kalktıktan sonra uzun süren sertlik, güç kaybı, halsizlik ve bitkinlik hastalığın en sık görülen belirtileri arasında yer alıyor. Bu belirtiler herkeste aynı şekilde görülmeyebilir ancak özellikle sabah uzun süren eklem tutukluğu önemli bir uyarıdır" diye konuştu.

"Kadınlarda daha sık görülüyor"

Romatoid artritin toplumda sanılandan daha yaygın olduğunu belirten Dr. Aslan, şunları söyledi:

"Tüm yetişkinlerin yaklaşık yüzde 1'inde romatoid artrit görülüyor. Hastalık kadınlarda erkeklerden iki ila üç kat daha sık ortaya çıkıyor ve çoğunlukla 50 yaş sonrasında görülse de daha genç yaşlarda hatta nadiren ergenlik döneminde de başlayabiliyor."

"Sadece eklemleri değil, tüm yaşamı etkileyebiliyor"

Hastalığın yalnızca eklemleri ilgilendirmediğini vurgulayan Dr. Aslan, "İlerleyen dönemlerde kan damarları başta olmak üzere vücudun farklı organları da etkilenebilir. Ağrı, yorgunluk ve fiziksel kısıtlılık nedeniyle hastaların günlük yaşam aktiviteleri zorlaşabilir. Basit işler bile zamanla güçleşebilir" ifadelerini kullandı.

"Modern tedavilerle hastalık kontrol altına alınabiliyor"

Romatoid artritin günümüzde tamamen ortadan kaldırılamasa da etkili şekilde kontrol altına alınabildiğini söyleyen Dr. Aslan, "İlaç tedavileri iltihabı azaltabiliyor, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabiliyor ve eklem fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olabiliyor. Tedaviye fizyoterapi, düzenli egzersiz ve gerekli durumlarda rehabilitasyon da eşlik ediyor. Hastaların doktor önerisi olmadan tedavilerini bırakmamaları büyük önem taşıyor" diye belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı