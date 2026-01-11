Haberler

Kalp yetmezliği hastası 5 aylık bebek, ambulans uçakla sevk edildi

Güncelleme:
Ağrı'da Down sendromlu 5 aylık Hiranur bebek, doğuştan kalp yetmezliği nedeniyle ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen uçak ambulansla tedavi için Etlik Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

AĞRI'da Down sendromlu dünyaya gelen 5 aylık bebek kalp yetmezliği sorunu yaşayınca ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

Ağrı'da Fırat ailesinin 5 aylık kızı Hiranur'a doğuştan kalp yetmezliği tanısı kondu. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Down sendromlu Hiranur'un Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Hiranur için Sağlık Bakanlığı uçak ambulans gönderdi. Ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen minik bebek gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hiranur, Çocuk Yoğun Bakım, Pediatrik Kardiyoloji ve Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi ekiplerinin ortak çalışmasıyla tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
500

