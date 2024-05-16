Doktorların dikkati beyin kanaması geçiren Zeyneb'i hayata bağladı

BİTLİS - Bitlis'te oyun oynadığı sırada başına gelen taş sebebiyle beyin kanaması (Epidural Hematom) geçiren 9 yaşındaki Zeyneb Lina Bayraktutar, doktorların dikkati sayesinde yeniden hayata tutundu.

Bitlis'te yaşayan Zeyneb Lina Bayraktutar, başına taş isabet etmesi sonucu şiddetli baş ağrısı ve nöbet şikayetleri ile acil servise başvurdu. Acil serviste çekilen beyin tomografisinde beyin kanaması saptanan hasta, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hasta Bayraktutar, zaman geçmeden Op. Dr. Hasan Özdemir tarafından ameliyata alındı.

Yapılan başarılı ameliyatla yeniden hayata tutunan Zeyneb Lina Bayraktutar'ın iyileşme sürecinin hızla ilerlediğini dile getiren Özdemir, "Hastamızın kafasına bir taş gelmesi sonucu ailesi tarafından zaman kaybetmeden başka bir hastaneye götürülüyor. Acil servis hekimleri tarafından değerlendirilen hastaya tomografi çekiliyor ve hastanın bilincinde kapanma, bulantı, kusma ve genel durum bozukluğu başlaması üzerine acil servis hekimleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp entübe ediliyor. Tomografisinde beyin kanaması saptanması üzerine hastanın transferini hızlı bir şekilde Tatvan Devlet Hastanesine ambulansla gerçekleştirdi. Biz hasta gelmeden ameliyathanede hazır bulunduk. Ameliyathane ekibi ve anestezi ekibinin özverili çalışmalarıyla zaman kaybetmeden hastamızı ameliyata aldık ve acil ameliyatını gerçekleştirdik. Hasta buraya geldiğinde entübe, makineye bağlı ve beyin herniasyon bulguları başlamıştı. Ameliyattan sonra anizokorisi düzeldi ve yoğun bakıma aldık. Burada hastamızın genel durumu hızlı bir şekilde düzeldi. Daha sonra hastanın takibi için servise aldık ve kısa bir süre içerisinde de taburcu edeceğiz" dedi.

Baba Kürşat Bayraktutar ise doktorların ısrarı üzerine kaldıklarını dile getirerek, "Kızım talihsiz bir olay yaşadı. Buradan ailelere söyleyeceğim şey şudur. Küçük, büyük önemli değil, özellikle kafasına darbe alan çocukları ihmal etmesinler. Kesinlikle hastaneye getirsinler. Biz önce umursamadık, çok dikkate almadık, doktorlarınızın ısrarı ve dikkati üzerine hastanede kaldık. İyi ki kalmışız, yoksa çok daha ciddi şeyler yaşayabilirdik" dedi.