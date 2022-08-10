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Doğal yollardan zayıflamak için aktarlara ilgi gösteriyorlar

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Doğal yollardan zayıflamak için aktarlara ilgi gösteriyorlar Zonguldak'ta doğal yollardan zayıflamayı tercih eden vatandaşlar, aktarlarda yer alan beşi bir yerde olarak adlandırılan karışıma ilgi gösteriyor.

Doğal yollardan zayıflamak için aktarlara ilgi gösteriyorlar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta doğal yollardan zayıflamayı tercih eden vatandaşlar, aktarlarda yer alan beşi bir yerde olarak adlandırılan karışıma ilgi gösteriyor.

Zonguldak'ta vatandaşlar doğal yollardan zayıflamak için aktarları tercih ediyor. Vatandaşlar, aktarlarda yer alan beşi bir yerde olarak adlandırılan doğal karışımı satın alarak ayda 2 ila 2,5 kg zayıfladıklarını öne sürdü. Aktarlarda yer alan beşi bir yerde karışımın içerisinde, Biberiye, funda, kekik, mate, yeşilçay ve sinan meki yer alıyor. Bu karışım aktarlarda 15-20 TL aralıklarla satılıyor.

Aktar Tahir Buyurucu, "En çok metabolizmayı çalıştıran ödem atan bitkiler var beşi yerde denilen. Biberiye, funda, kekik, mate, yeşilçay ve sinan meki. Bunları karıştırıp sabah akşam içiyorsunuz. Ödem atıyor yağ yakıyor. Zayıflatıyor. Bu bitkileri kullananlar çok memnun. Devamlı kullanılır. Düzenli kullanıldığı takdirinde ise 2, 2,5 kg verdiriyor. Müşterilerimiz de baya memnunlar yağ yaktığını söylüyorlar. Fiyatı ise 15-20 TL satılıyor. Sağlığa hiç bir zararı yok. Bunlar içecek olarak içiliyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Sağlık

Zonguldak Sağlık Haberler

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