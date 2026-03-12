Haberler

Doç. Dr. Nazlı Özkan: HPV enfeksiyonlarının büyük bir kısmı kansere dönüşmez

Doç. Dr. Nazlı Özkan: HPV enfeksiyonlarının büyük bir kısmı kansere dönüşmez
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jinekolog, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nazlı Özkan, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Rahim ağzı kanseri ve HPV enfeksiyonu hakkında önemli bilgiler paylaşan Özkan, HPV enfeksiyonlarının büyük bir kısmının kansere dönüşmediğini söyledi. HPV'ye karşı bağışıklık sağlayan tek yöntemin aşı olduğunu vurgulayan Özkan, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Nazlı Özkan, HPV enfeksiyonu ve rahim ağzı kanseri hakkında merak edilenleri Haberler.com yayınında anlattı. HPV enfeksiyonlarının çoğunun sessiz ilerlediğini belirten Özkan, düzenli taramaların ve aşının korunmada büyük önem taşıdığını ifade etti.

"HPV ENFEKSİYONLARININ BÜYÜK BİR KISMI KANSERE DÖNÜŞMEZ"

HPV enfeksiyonlarının toplumda oldukça yaygın görüldüğünü belirten Özkan, bu enfeksiyonların büyük bir kısmının kansere dönüşmediğini söyledi. Enfeksiyonların çoğu zaman sessiz ilerlediğini ifade eden Özkan, bu nedenle kadınların düzenli tarama testlerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı. Rahim kanserlerinin bazı belirtiler sayesinde erken evrede tespit edilebildiğini de sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Nazlı Özkan: HPV enfeksiyonlarının büyük bir kısmı kansere dönüşmez

"HPV İÇİN YÜZDE YÜZ TEDAVİ EDİCİ BİR İLAÇ YOK"

HPV enfeksiyonuna yönelik kesin tedavi sağlayan bir ilaç bulunmadığını belirten Özkan, korunmanın en önemli yollarından birinin aşı olduğunu söyledi. HPV'ye karşı bağışıklık oluşturan tek yöntemin aşı olduğunu dile getiren Özkan, sigaranın da HPV enfeksiyonu ile güçlü bir ilişki içinde olduğuna dikkat çekti.

"RAHMİ ALINAN KADIN MENAPOZA GİRMEZ"

Kadın sağlığıyla ilgili sık sorulan sorulara da değinen Özkan, rahmi alınan bir kadının yumurtalıkları duruyorsa menopoza girmeyeceğini ifade etti. Menopozun yumurtalıkların hormon üretimini bırakmasıyla gerçekleştiğini belirten Özkan, menopozu geciktirmenin ise mümkün olmadığını söyledi.

Melis Yaşar
Haberler.com
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı

İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle

Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle geldi
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği

İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Bir ülke daha ABD ve İsrail'e karşı kazan kaldırdı
FBI'dan ABD'nin uykularını kaçıran rapor: İran, Kaliforniya'yı vurabilir

ABD'nin uykularını kaçıran uyarı: O eyaleti vurabilirler
Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş

Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
Irak: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Bir ülke daha ABD ve İsrail'e karşı kazan kaldırdı
Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Piyasaların gözü bu kararda! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu