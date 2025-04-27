Doç. Dr. Münir Demirel: Herkesi aynı kalıba sokarak diş estetiği yapmak doğru değil

Haberler.com'da Meral Karadağ'ın sunduğu programa katılan Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Münir Demirel, estetik diş tedavisinin kişiye özel olması gerektiğini belirterek, teknolojinin diş hekimliğine kazandırdığı yeniliklerden söz etti.

"HERKESİ AYNI KALIBA SOKARAK DİŞ ESTETİĞİ YAPMAK DOĞRU DEĞİL"

Doç. Dr. Münir Demirel, estetik diş tedavisinde bireyselliğin önemine vurgu yaptı. "Bir moda belirleyerek, insanları tek bir kalıba sokarak estetik diş yapmak en çok kaçındığımız şeylerden bir tanesi" diyen Demirel, her hastanın yüz yapısına ve kişisel özelliklerine göre diş tasarımı yapıldığını belirtti. Dişin olması gereken boyu ve konumu hastanın yüz hatlarına göre belirleniyor.

"KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ VE TASARIM YAPIYORUZ"

Tedavi süreçlerinde hastaya özgü tasarımlar geliştirdiklerini aktaran Demirel, "Her zaman kişiye özel tedavi ve tasarım yapıyoruz" dedi. Minimal müdahalelerle estetik gülüşler elde etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Demirel, küçük botoks uygulamalarıyla da hastaların gülüş estetiğinin tamamlandığını belirtti. Tedavi süresinin ise 3 ila 4 gün içinde tamamlanabildiğini ekledi.

"YERLİ ÜRÜNLER KULLANILIRSA MALİYETLER DÜŞER"

Tedavi sürecinde kullanılan malzemelerin yerli üretim olmasının hem kaliteyi hem de maliyeti etkilediğini vurgulayan Münir Demirel, "Tedavi sürecinde kullandığımız ürünler ne kadar yerli üretim olursa, fiyatlar o kadar düşecektir" dedi. Yeni teknolojilerle birlikte dişlerin daha az küçültüldüğünü, dayanıklılığı yüksek protezlerin üretilebildiğini belirten Demirel, eski usul tedavi yöntemlerini de modern uygulamalarla kıyaslayarak geliştirdiklerini sözlerine ekledi.