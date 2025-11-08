Doç. Dr. Keskin'den sağlıklı yağ tavsiyeleri: En faydalı 5 yağı açıkladı

Doç. Dr. Muhammed Keskin, bir yayınında mutfaklarda kullanılan yağlara ilişkin önemli uyarılarda bulundu ve "en faydalı 5 yağı" izleyicileriyle paylaştı. Keskin, özellikle kostik ve ağartıcılar kullanılarak üretilen rafine bitkisel yağlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Listenin başına "Akdeniz'in incisi" ve "yağların şahı" olarak nitelendirdiği zeytinyağını koyan Keskin, bu yağın özellikle soğuk tüketildiğinde tam bir kalp damar dostu olduğunu belirtti. Yapısındaki oleik asit ve omega-9 sayesinde LDL (kötü) kolesterolü ve trigliseridi düşürürken, HDL (iyi) kolesterolü artırdığını ifade etti. Zeytinyağı ile ilgili tek handikap olarak 176 derece olan dumanlanma noktasına dikkat çeken Keskin, yüksek ısıda kızartıldığında zararlı hale gelebileceği uyarısında bulundu.

İkinci sırada şaşırtıcı bir şekilde tereyağına yer veren Doç. Dr. Keskin, onun en kaliteli yağlardan biri olduğunu vurguladı. "Her ne kadar doymuş yağ olarak bilinse de aslında kısa zincirli yağ asidi olan bütirik asit kaynağıdır; yani vücutta en hızlı yakıta dönüşebilen yağlardandır" diyen Keskin, tereyağının yüksek omega-3 içeriğine de sahip olduğunu ekledi. Dumanlanma noktasının 200-220 derece ile yüksek olduğunu ancak besin değerini kaybetmemesi için uzun süre ısıtılmaması gerektiğini belirtti. Keskin, "Günlük 50 gram tereyağı kimsenin damarını tıkamaz. Bizim için öcü yağlar rafine edilmiş sıvı yağlardır, tereyağı değildir" sözleriyle bu konudaki tartışmalara net bir yanıt verdi.

Keskin, üçüncü sırada 271 derecelik çok yüksek dumanlanma noktası sayesinde fırınlama için ideal olduğunu belirttiği avokado yağını önerdi. Fayda bakımından zeytinyağına benzettiği bu yağın, sınırlı tüketildiğinde LDL kolesterolü ve trigliseridi düşürdüğünü söyledi.

Dördüncü sırada ise "diyabet dostu" olarak tanımladığı susam yağı yer aldı. Keskin, "Yapısındaki sesamol bileşikleriyle kan şekerini en iyi düşüren yağlardan bir tanesidir" dedi. 210 derecelik dumanlanma noktasıyla hem sıcak yemeklere hem de soğuk salatalara uygun olduğunu belirtti.

Listeyi Hindistan cevizi yağı ile tamamlayan Keskin, doymuş yağ içeriğiyle ilgili endişelere de değindi. "HDL (iyi) kolesterolü en fazla arttıran yağdır. Ben böyle bir yağı nasıl yasaklayabilirim?" diyen Keskin, bu yağın orta zincirli yağ asitleri sayesinde sporcu dostu olduğunu, performansı ve tokluk hissini artırdığını ifade etti. Ayrıca antimikrobiyal özelliği sayesinde ağız hijyeninde ve kokularının engellenmesinde de etkili olduğunu vurguladı.