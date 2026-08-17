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Uzmanından yaz ayları için çocuk güvenliği uyarısı

Uzmanından yaz ayları için çocuk güvenliği uyarısı
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Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Zeytun, özellikle yaz aylarında bisiklet ve scooter kazaları, yüksekten düşmeler, yanıklar, kesici alet yaralanmaları ile yabancı cisim yutma vakalarının daha sık görüldüğünü belirterek aileleri dikkatli olmaya çağırdı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Zeytun, özellikle yaz aylarında bisiklet ve scooter kazaları, yüksekten düşmeler, yanıklar, kesici alet yaralanmaları ile yabancı cisim yutma vakalarının daha sık görüldüğünü belirterek aileleri dikkatli olmaya çağırdı.

Doç. Dr. Hikmet Zeytun, "Yaz aylarında çocuklar daha hareketli oluyor. Parklar, oyun alanları, havuzlar ve bahçelerde geçirilen sürenin artması, beraberinde kaza riskini de yükseltiyor. Çocuklarda görülen birçok cerrahi travma, alınacak basit güvenlik önlemleriyle önlenebilir"

Doç. Dr. Hikmet Zeytun, özellikle küçük yaş grubundaki çocukların mutlaka yetişkin gözetiminde olması gerektiğini vurguladı.

Bisiklet ve scooter kazaları ilk sırada

Yaz döneminde en sık karşılaşılan yaralanmaların başında bisiklet ve scooter kazalarının geldiğini belirten Doç. Dr. Hikmet Zeytun, "Kask kullanılmaması, koruyucu ekipman eksikliği ve trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle kafa travmaları, kol ve bacak kırıkları ile ciddi yumuşak doku yaralanmaları görülebiliyor. Çocukların yaşlarına uygun ekipman kullanmaları ve güvenli alanlarda oyun oynamaları büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Yanıklar ve düşmeler yazın önemli riskleri arasında

Yaz aylarında mangal, semaver, sıcak su, güneş altında bekleyen metal yüzeyler ve sıcak yiyeceklerin ciddi yanıklara neden olabildiğini belirten Doç. Dr. Hikmet Zeytun, balkon, pencere, ağaç ve oyun parklarından düşmelerin de cerrahi müdahale gerektiren önemli travmalar arasında yer aldığını söyledi. Dr. Zrytun, "Özellikle pencere ve balkonlarda koruyucu önlemlerin alınması, çocukların yüksek alanlarda yalnız bırakılmaması hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"Basit önlemler büyük kazaları önleyebilir"

Doç. Dr. Hikmet Zeytun, yaz tatilinin güvenli geçmesi için ailelere önerilerde bulunarak, "Çocuklar bisiklet ve scooter kullanırken mutlaka kask, dizlik ve dirseklik takmalı. Havuz ve deniz kenarında çocuklar hiçbir zaman gözetimsiz bırakılmamalı. Balkon ve pencerelerde çocuk güvenlik sistemleri kullanılmalı. Oyun alanları ve park ekipmanlarının güvenliği kontrol edilmeli" ifadelerine yer verdi.

Son olarak ailelere seslenen Doç. Dr. Hikmet Zeytun, "Yaz tatili çocukların hem eğlenmesi hem de gelişimi açısından çok değerli bir dönemdir. Ancak birkaç dakikalık ihmal, uzun süren tedavilere neden olabilir. Çocuklarımızın güvenliğini sağlayacak küçük önlemler sayesinde birçok ciddi kazanın önüne geçebiliriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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