Doç. Dr. Füsun Kökçü Aksoy: 'Kanserde erken tanıda nükleer tıbbın rolü hayat kurtarıyor'

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Kökçü Aksoy, kanserde erken tanının tedavi başarısını doğrudan etkilediğini belirterek, nükleer tıp yöntemlerinin hastalığın erken dönemde tespit edilmesi, evrelenmesi ve tedavi sürecinin planlanmasında kritik rol üstlendiğini söyledi.

Kanserin erken tanı sayesinde tedavi başarısının önemli ölçüde arttığını belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Kökçü Aksoy, gelişen nükleer tıp teknolojilerinin hastalara hem doğru tanı hem de kişiye özel tedavi planlaması açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

"Hastalığın yayılımını ayrıntılı olarak değerlendirebiliyoruz"

Nükleer tıpta kullanılan PET/BT başta olmak üzere ileri görüntüleme yöntemlerinin kanser tanısında önemli bilgiler sağladığını dile getiren Doç. Dr. Füsun Kökçü Aksoy, "Kanserin erken evrede tespit edilmesi tedavinin başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Nükleer tıp yöntemleri sayesinde yalnızca tümörün yerini değil, hastalığın vücuttaki yayılımını ve biyolojik aktivitesini de ayrıntılı şekilde değerlendirebiliyoruz. Bu bilgiler, hastaya uygulanacak tedavinin doğru planlanmasına önemli katkı sağlıyor" dedi.

"Tedaviye verilen yanıt da yakından takip ediliyor"

Nükleer tıbbın sadece tanı aşamasında değil, tedavi sürecinin değerlendirilmesinde de önemli görev üstlendiğini belirten Doç. Dr. Füsun Kökçü Aksoy, "Uygulanan tedavinin hastada ne kadar etkili olduğunu görüntüleme yöntemleriyle objektif olarak takip edebiliyoruz. Böylece gereksiz tedavilerin önüne geçilirken, hastaya en uygun yaklaşımın belirlenmesi mümkün oluyor. Bu da hem tedavi başarısını hem de yaşam kalitesini artırıyor" şeklinde konuştu.

"Kişiye özel tedavi planlamasına katkı sağlıyor"

Her kanser hastasının farklı özellikler taşıdığına dikkat çeken Doç. Dr. Aksoy, tedavi planlarının multidisipliner yaklaşımla oluşturulduğunu belirterek, "Nükleer tıp, onkoloji, radyoloji ve diğer branşlarla koordineli çalışarak hastaya özel tedavi sürecinin planlanmasına katkı sunuyor. Amacımız hastalığı en doğru şekilde değerlendirerek en uygun tedavi yöntemini belirlemek" ifadelerini kullandı.

"Düzenli kontroller ihmal edilmemeli"

Kanserle mücadelede toplumun bilinçlenmesinin önemine değinen Doç. Dr. Füsun Kökçü Aksoy, özellikle risk grubunda bulunan bireylerin düzenli sağlık kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurgulayarak, "Erken tanı birçok kanser türünde yaşam süresini ve tedavi başarısını önemli ölçüde artırıyor. Bu nedenle tarama programlarının ihmal edilmemesi ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden uzman hekime başvurulması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı