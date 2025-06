Diyetisyen Güneş'ten Bayramda Et Tüketimi İçin Önemli Uyarılar

Uzmanından bayram uyarısı: "Etin hemen tüketilmesi sindirim sistemini zorluyor"

Diyetisyen Gizem Güneş : "Marine işlemi zararlı içeriklerin oluşumunu azaltır, yoğurt ise sindirimi destekler"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta diyetisyen Gizem Güneş, Kurban Bayramı'nda et tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, özellikle etlerin hemen tüketilmesinin sindirim sistemini zorladığını söyledi.

Kurban kesiminin ardından etlerin en az 24 saat dinlendirilmesinin önemine dikkat çeken Güneş, "Öncelikle kurban kesildikten yaklaşık 24-48 saat mutlaka +4 derecede buzdolabında beklenmesi gerekiyor. Çünkü kurban kestikten hemen sonra tüketirsek sindirim biraz daha zorlaşıyor. Dolayısıyla bu da aslında hem midemizi hem de karaciğerimizi çok fazla yoruyor" dedi.

Marine işleminin, pişirme sırasında etin yapısında oluşabilecek zararlı bileşenleri azaltabileceğini söyleyen Güneş, "Etleri marine edebiliriz. Biberiye, limon, zeytinyağı gibi malzemelerle etleri marine ederek zararlı içeriklerin oluşumunu azaltabiliriz. Zaten biberiye burada çok önemli. İçeriğindeki antioksidan içerikleri sayesinde etin oksidatif etkilerini azaltarak karaciğerimizin yükünü hafifletir" diye konuştu.

"Etle birlikte yoğurt tüketimi midenin dengesini ayarlıyor"

Et ile birlikte yoğurt tüketmenin uygun olmadığı yönündeki yaygın inanışın bilimsel dayanağı olmadığını belirten Güneş, "Halk arasında et ve yoğurt aynı anda yenmez dese de son yapılan araştırmalarda görüyoruz ki aslında yoğurdun içerisinde bulunan probiyotikler etin sindirimini kolaylaştırıyor. Hazımsızlığı engelliyor ve midenin pH'ını ayarlıyor. Dolayısıyla et ve yoğurt tüketimi gayet uygun. Bunun için tabii ki ev yoğurdu tercih edersek çok daha güzel olur" ifadelerini kullandı.

Güneş; zerdeçal, limon ve su karışımının yağ sindirimine katkı sağlayabileceğini belirterek, "Su, zerdeçal, limonla safra sıvısını artırarak yağın sindirimini destekleyebiliriz. 1 su bardağı ılık suya 1 dilim limon, yaklaşık yarım çay kaşığı kadar da zerdeçal koyarak öğünlerinizden yarım saat önce tüketirsek safranın üretimini artırıp oradaki yağın sindirimini hızlandırabiliriz. Bu da sizi çok daha iyi hissettirir ve bayramı daha sağlıklı geçirmenizi sağlar" dedi.

"Kahvaltıyı atlayanlar bayramlarda gün içerisinde yüzde 25 daha fazla yemek yiyor"

Bayram sabahlarında kahvaltının atlanmaması gerektiğini vurgulayan Güneş, "Yapılan araştırmalarda görülmüş ki kahvaltıyı atlayanlar özellikle bayramlarda gün içerisinde yüzde 25 daha fazla yemek yiyor. Bu yüzden güzel, protein ağırlıklı bir kahvaltıyla başlamak çok önemli. Yumurta, bol yeşillik gibi besinlerle demir emilimini artırabiliriz. Özellikle kırmızı etle birlikte tüketilen yeşilliklere limon sıkarak C vitamini desteği sağladığımızda sindirimin daha iyi olmasını da sağlayabiliriz. O yüzden kahvaltıyı atlamamamız önemli" dedi.