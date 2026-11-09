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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışı haftasında camilerde bilgilendirme yaptı

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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışı haftasında camilerde bilgilendirme yaptı
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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda kent genelinde farkındalık etkinlikleri düzenledi. Hastaneler, alışveriş merkezleri, meydanlar ve İl Müftülüğü iş birliğiyle camilerde organ bağışının önemi anlatıldı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında kent genelinde geniş çaplı farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Hastanelerden alışveriş merkezlerine, meydanlardan camilere kadar birçok noktada vatandaşlara organ bağışının hayat kurtaran önemi anlatıldı.

Organ nakli bekleyen hastalara umut olmak ve toplumda organ bağışı bilincini artırmak amacıyla Diyarbakır genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Organ bağışının yalnızca hastalar için değil, onların aileleri için de yeni bir yaşam umudu olduğu vurgulandı. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda merkez ve ilçelerdeki hastaneler, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde bilgilendirme stantları kuruldu. Alışveriş merkezleri, meydanlar ve vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen etkinliklerle toplumun farklı kesimlerine ulaşıldı. Sağlık çalışanları, vatandaşların organ bağışı hakkındaki sorularını yanıtlayarak bağışın nasıl yapılacağını ve kimlerin organ bağışçısı olabileceğini anlattı. İl Müftülüğü ile yürütülen iş birliği kapsamında camilerde de bilgilendirmeler yapıldı.

"Organ bağışı, başka hayatlara umut olmaktır"

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, organ bağışının, bir insanın başka hayatlara umut olmasını sağlayan en anlamlı iyiliklerden biri olduğunu söyledi Uzm. Dr. Asiltürk, "Bugün birçok hastamız yeniden sağlığına kavuşabilmek ve sevdikleriyle sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için organ nakli bekliyor. İlimizdeki organ nakli merkezlerimiz, sahip oldukları sağlık altyapısı ve deneyimli sağlık ekipleriyle Diyarbakır'ın yanı sıra çevre illerden gelen hastalarımıza da umut oluyor. Organ nakli alanında sunulan hizmetlerin güçlenmesi kadar, bağış konusunda toplumun bilinçlenmesini de son derece önemsiyoruz. Diyarbakır'da hafta boyunca vatandaşlarımızla bir araya gelerek organ bağışının önemini anlattık. Unutmayalım ki vereceğimiz bir bağış kararı, bir çocuğun geleceğine, bir annenin evladına kavuşmasına ve bir hastanın yeniden hayata tutunmasına vesile olabilir. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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