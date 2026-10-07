Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi'nde diyabet hastasının başparmağı ampute edilmedi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan Hasan Polat, diyabete bağlı ayak rahatsızlığı nedeniyle çeşitli hastanelere başvurdu. Ayak başparmağının kesilmesi gerektiği söylenen Polat'ın parmağı, uygulanan multidisipliner tedaviyle ampute edilmeden iyileştirildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Hasan Polat, hayvancılık yapmak üzere Erzurum'a gitti. Burada diyabete bağlı ayak rahatsızlığı yaşayan Polat, çeşitli hastanelere başvurdu. Yapılan muayenelerde Polat'a ayak başparmağının kesilmesi gerektiği söylendi. Aynı zamanda diyaliz hastası olan Polat, tavsiye üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede Ortopedi Uzm. Dr. Erdal Gedikoğlu ve ekibi tarafından değerlendirilen Polat için multidisipliner bir tedavi süreci başlatıldı. Ekip tarafından yürütülen tedavi sonucunda Polat'ın ayak başparmağının ampute edilmesine gerek kalmadı. Tedavinin ardından Hasan Polat'ın kesilmesi planlanan ayak başparmağı iyileştirildi.

Op. Dr. Erdal Gedikoğlu, diyabet hastalığının ciddi bir hastalık olduğunu ve uzuv kaybı yaşatabilecek bir hastalık olduğunu söyledi. Gedikoğlu, "Hastalar ilk bize başvurduklarında, genelde öncelikle diyabetin komplikasyonları açısından değerlendiriyoruz. Ayaklardaki damar tıkanıklığı ve sinirlerin etkilenmiş olması nedeniyle hemen ilgili konsültasyonlarımızı istiyoruz. Özellikle radyoloji uzmanlarımızdan anjiyo veya doppler ultrason ile damarların açık olup olmadığını kontrol etmelerini istiyoruz. Damarlar açık değilse gerekli müdahaleler yapılarak damarlar açılıyor. Enfeksiyon Hastalıkları bölümünden konsültasyon isteniyor. Enfeksiyon varsa kültür alınıyor ve buna göre müdahale ediliyor" dedi.

Gedikoğlu, Hasan Polat'ın nefrolojide diyaliz nedeniyle yatan bir hastaydı olduğunu, diyaliz hastalarında diyabet hastalığının daha zor bir süreç olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Biz diyaliz hastalarından biraz daha çekiniriz. Niye? Çünkü amputasyon yaptığımız zaman o seviye hemen hızla ilerleyebilir. Örneğin ayağını keseriz, dize kadar ilerler. Dizini keseriz, kalçaya kadar ilerler. Bunu sürekli diyaliz hastalarının üzerinde söylüyorum. Hasan bey de yine diyaliz hastası olduğu için kendisine çok hızlı müdahale etmemiz gerektiğini biliyorduk. O yüzden ekipçe hemen hızlı bir şekilde müdahale ettik. Çünkü daha önce amputasyon, yani ayağının veya parmağının kesileceği söylenmişti. Bizim kliniğimizde bu konuda çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Yara bakım uzmanlarımız, diyetisyenlerimiz hep beraber hastaya müdahalemizi yaptık. Lokal anestezi altında yarayı temizleyip debridmanını yaptık. Hiperbarik oksijen tedavisi için Hastanemizde hiperbarik oksijen tedavi merkezimiz de aktif olarak çalışmakta. Onlarla görüşüp hızlı bir şekilde hiperbarik oksijen tedavisi programına aldık. Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili konsültasyonları istedikten sonra hemen antibiyotik tedavisine başladık. ve hastamızın parmağını kurtardık."

"Diyabet hastalarında ayak bakımı çok önemli"

Gedikoğlu, diyabet hastalığının ilgi gerektirdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Hasta, çoğu zaman randevusuz bile gelse, hastaya hemen gerekli müdahalemizi yaparız. Bu konuda randevuyu da beklemeyiz. Çünkü bazı hastalar acildir. Biz onların farkındayız. Çünkü diyabet hızlı bir şekilde ilerler ve bir şekilde müdahale edilmezse, hastanın erken dönemde uzvunu kaybetme ihtimali vardır. Diyabet hastası olan vatandaşlarımız için temelde ayak bakımı çok önemli. Basit bir yaralanmada bile çok ciddi komplikasyonlar gelişebileceğini bilmeleri gerekiyor. Her akşam mutlaka parmak aralarını kontrol etmeleri gerekiyor. Ayaklarını, ılık suyla yıkadıktan sonra havluyla tertemiz kurulamaları gerekiyor. Dar ayakkabılar giymemeleri gerekiyor. Ufak bir yaralanmada bile, küçük bir çivi batması, küçük bir tırnak enfeksiyonu bile bazen çok ciddi, ayakta yaygın bir enfeksiyona neden olabiliyor. Hatta çoğu zaman antibiyotiklere de dirençli, miks tip dediğimiz geniş yelpazede bir mikrobiyal enfeksiyonla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bazen antibiyotikler de tek başına çözüm olmuyor. Aynı anda hem cerrahi hem antibiyotik tedavisi hem de damarların açık olması gerekiyor. Bu konuda multidisipliner bir yaklaşımla hastaya gerekli müdahaleler yapılır."

Tedavisi süren Hasan Polat ise durumunun iyi olduğunu ve ayak parmağının ampute edilmekten kurtulduğunu söyledi. Polat, "Hayvancılıkla uğraşıyorum. Erzurum yaylasına gittim orada hastalandım çeşitli hastanelere gittim ayak başparmağının kesileceğini söylediler. Diyarbakır'a geldim. Yaklaşık 2 haftadır tedavi görüyorum. Bayağı ilerleme oldu. Nereye gitsem parmağımın kesileceği söylendi ama doktorumuzun yanına geldim çok ilgilendi ve müdahale etti. Parmağımı kesilmekten kurtardı. Kesilecek parmak olmadığını söyledi ve çok mutlu oldum. Şuan çok iyiyim. Her şey çok güzel gidiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı