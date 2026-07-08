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Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni anjiyo cihazı hizmete açıldı

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni anjiyo cihazı hizmete açıldı
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Diyarbakır'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kurulan yeni anjiyo cihazı, inme merkezi başta olmak üzere kardiyoloji ve girişimsel radyolojide kapasiteyi artırarak bölgeye hızlı sağlık hizmeti sunacak.

Diyarbakır'da sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar devam ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan yeni anjiyo cihazı hizmete alınarak hasta kabulüne başladı.

Yeni anjiyo cihazı, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli referans merkezlerinden biri olan İnme Merkezinin hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Ani gelişen inme vakalarında dakikaların hayati önem taşıdığı göz önünde bulundurulduğunda, yeni cihaz sayesinde acil girişimsel tedaviler daha hızlı gerçekleştirilebilecek. Bunun yanı sıra kardiyoloji ve girişimsel radyoloji alanlarında sunulan sağlık hizmetlerinde de önemli bir kapasite artışı sağlanacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, Diyarbakır'ın yalnızca kendi nüfusuna değil, çevre illere de ileri düzey sağlık hizmeti sunan bölgesel bir merkez olduğunu belirtti. Asiltürk, "Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bünyesinde faaliyet gösteren İnme Merkezimiz, bölgemizin en önemli özellikli sağlık birimlerinden biridir. Özellikle akut inme hastalarında erken müdahale, hastaların yaşam şansını artırırken kalıcı engellilik riskini de önemli ölçüde azaltmaktadır. Hizmete aldığımız yeni anjiyo cihazı ile İnme Merkezimizin müdahale kapasitesi daha da güçlenecek. Aynı zamanda kardiyoloji ve girişimsel radyoloji branşlarımızda gerçekleştirilen işlemler daha etkin ve hızlı şekilde yapılabilecek. Sağlık Bakanlığımızın güçlü sağlık altyapısı vizyonu doğrultusunda, vatandaşlarımızın en ileri teknolojiye sahip sağlık hizmetlerine erişimini artırmaya devam ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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