Diyarbakır'da Havuzda Düşen 74 Yaşındaki Adam Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde dengesini kaybederek havuza düşen 74 yaşındaki Hüseyin Akmeşe, uyluk kemiği kırılması nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde dengesini kaybederek havuza düşüp uyluk kemiği kırılan Hüseyin Akmeşe (74), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal bir mahallede meydana geldi. Dengesini kaybederek boş havuza düşen Hüseyin Akmeşe'nin uyluk kemiği kırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Akmeşe'nin durumu, kara yoluyla sevk için uygun görülmeyince bölgeye ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ambulans helikopter, yaralıyı alarak Diyarbakır'a getirdi. Hüseyin Akmeşe, hazırda bekletilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Haber: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
500
